Cinco años sin “En familia con Chabelo”: el señor Aguilera y el Mago Frank comparten sus memorias del programa más duradero de la televisión mexicana

El 20 de diciembre de 2015 marcó el fin de una era para Xavier López Rodríguez, pues tras 47 años al aire, el programa En familia se despidió de la audiencia que cada domingo sintonizaba en todo el continente, a través de la señal del canal principal del gigante Televisa, al conocido “amigo de todos los niños”, Chabelo Pastrana, personaje nacido en 1956 en el programa Carrusel musical, de Ramiro Gamboa, el recordado Tío Gamboín.

Tras lo que fue manejado como un ajuste en la programación de la televisora, el actor de entonces 80 años cerró el telón del considerado por los Records Guiness como “el programa infantil más longevo del mundo”, que empezó sus transmisiones en enero de 1968 y perduró a través de generaciones de televidentes y 2 mil 459 emisiones, convirtiéndose en la producción con mayor duración al aire en la historia de la televisión mexicana.

Con pantaloncillos cortos y su peculiar voz aguda, el eterno niño de 12 años encontró la fórmula: presentar concursos de destreza para niños, familias y adolescentes, intercalándolos con la presentación de las canciones incluidas en sus más de 30 álbumes, temas que versan sobre juegos y aventuras escolares entre amigos.

El programa de Chabelo se convirtió también en una “guía de consumo” donde los niños mexicanos podían conocer el catálogo de juguetes que habrían de pedirle a los Reyes Magos, y enterarse de las nuevas promociones de sus golosinas favoritas, convirtiendo el espacio en un gran escaparate comercial que aprovecharon los anunciantes, garantizando la sostenibilidad del proyecto.

Desde las 07:00 horas, por casi 50 años la mañana del domingo perteneció a Chabelo y sus cuates de provincia, sus catafixias, su escalera loca y sus Muebles Troncoso, en las emisiones que sólo se interrumpieron unas 10 veces por transmisiones que ocuparon su espacio y por emergencias públicas de salud como la influenza AH1N1 de 2009, por la prohibición de concentración masiva de personas en lugares cerrados, así como durante los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012 y la visita del Papa Benedicto XVI a México.

La noticia del fin de En familia para muchos de sus seguidores se resume con la inmediata petición promovida en el portal Change.org: “No te vayas, Chabelo. Es injusta la forma en que Televisa lo saca del aire, no se respeta a la audiencia. Las familias mexicanas y latinoamericanas hemos crecido con él y el programa forma ya parte de nuestra cultura popular. TODOS SOMOS CHABELO”, se lee en la iniciativa que logró recaudar casi 9,000 firmas.

Desde su salida de la televisión, es habitual que los domingos el trending topic “Chabelo” se haga tendencia en Twitter México, popularizado por usuarios que, en serio o en broma, dejan ver su añoranza por el emblemático programa que Xavier López despidió así el 27 de noviembre en un video difundido en su canal de YouTube: “Cuates, quiero darles información de primera mano de una noticia con la cual se ha especulado durante varios días. Todo en la vida tiene un ciclo, un principio y un final. En familia con Chabelo empezó hace 48 años con un formato que muy pocos creyeron que iba a durar, y gracias a ustedes ha durado”.

A principios de la década de los 80, el mago Francisco Suárez ya contaba con experiencia en la televisión y la gente lo reconocía como “el mago de la barba” o “el mago del conejo”, sin embargo fue a su llegada a En familia donde ganó popularidad masiva y fue bautizado como Frank por Chabelo.

“Estuve 10 años muy contento, ahí fue donde la gente realmente conoció mi nombre porque Chabelo decía ‘vámonos a provincia con El Mago Frank’, ahí se hizo el nombre y es el que conservo desde los 80, 90″, recordó quien cuenta con 52 años de trayectoria al lado de su popular conejo Blas, y contó cómo llegó a trabajar con Xavier López.

“Chabelo me vio en alguna ocasión, yo tenía un programa que se llamaba Wonderlandia, lo patrocinaba Wonder, pasaba entre Burbujas y Chabelo, lo mágico que fue la televisión en ese tiempo hizo que fuera muy buen programa, porque todo mundo lo veía, ni se perdían Chabelo ni se perdían Burbujas. Un día que coincidimos en el foro, me dijo ‘Un día te voy a invitar a mi programa’, pasaron dos años, a mediados de los 80, me dijo ‘se acaba de ir Gustavo Ferrer (locutor) me gustaría que estuvieras en mi programa’, dejó el espacio vacante y Chabelo me dijo ‘ya está el hueco, ¿quieres?’ Voy. Wonderlandia ya había pasado, seguí con Alegrías del mediodía, Sábados efectivos, y cayó en mis manos por bendición Vamos a jugar jugando, en 1982, donde duré un año”

Al incorporarse al programa dominical y ya con el nombre artístico de El Mago Frank, asumió la función de “calentar el ánimo” del público que llegaba de madrugada a Televisa a fin de prepararlo para la transmisión en vivo, donde algunas personas de la audiencia llegaron a asegurar que Chabelo era engreído porque no convivía con la gente:

“Yo estaba en el programa y era ‘qué lindo el mago, qué simpático, nos atiende’, sí porque esa era mi trabajo, que en los comerciales la gente estuviera contenta. El trabajo de Chabelo era no estar con la gente, no porque no quisiera, imagínate un programa en vivo donde tenía que decir ‘el Gansito congelado’, ‘el Bubulubu bien helado’, ‘el otro bien frío’ … Y un día yo dije ‘Gansito bien helado’ y me llamó y me dijo ‘es congelado’, (le dije) ‘es lo mismo’, ‘no es lo mismo, una marca paga millones de pesos para que tú digas Gansito congelado, si dices Gansito bien frío es el Bubulubu, cada palabra tiene que estar exactamente dicha de acuerdo al eslogan del programa’”, recordó.

Y es que el señor Xavier tenía que estar al pendiente de los los aspectos técnicos de la producción, por lo que incluso se escondía del público para no desconcentrarse.

“Imagínate 20 productos en el siguiente bloque, Chabelo tenía que estar concentrado en decir, qué voy a decir ahorita, ya cambiaron la oferta, llévate al 2 x1, todo eso que Chabelo hacía la gente lo tomaba a mal, incluso se escondía para que no lo vieran, tú veías a Chabelo y estaba pensando, porque él producía, dirigía, actuaba , inventaba muchas de las temáticas, si la gente decía ‘es sangronsón porque no nos hace caso’, la gente debe entender que él tenía 3 minutos de comerciales para estar pensando y no podía hacer lo que yo hacía, yo no me preocupaba porque la toma estuviera bien, porque no brillara el producto, mi preocupación era que la gente en los comerciales no se cayera.”

El programa empezaba a las 07:00 de la mañana en vivo, la gente llegaba desde las 03:00 a formarse, antes de que existiera el sistema de que te daban los pases, imagínate diciembre, el frio, entraban al programa y y cuando sentían el calor de las lámparas ‘ay el calorcito’, entonces yo llegaba a las 6:30 ‘Hola, cómo están soy El Mago Frank’. Yo media hora antes del programa hacía magia, hacía reír a la gente, hacía dinámicas. Para que cuando dijeran ‘Yo soy Chabelo, amigo de todos los niños’, la gente ya estuviera prendida

Algunas figuras del entretenimiento tuvieron su debut en En Familia, tal es el caso de Verónica Castro, quien fue de las primeras edecanes de la emisión, y Eugenio Derbez, quien fue patiño en la emisión. Así lo recuerda el mago:

“Hubo una temporada en que Eugenio Derbez entró a trabajar con Chabelo y entonces ahí fue donde hicimos pareja, hicimos un show juntos porque yo me jalaba a Eugenio, hacía magia, lo vacilaba, hicimos una pareja muy padre y durante los comerciales, era lo que nos agradecía Chabelo, mantener a la gente despierta, porque sí, la primera vez estás viendo cómo ponen la catafixia y ponen las botellotas de Frutsi, pero ya después de 10 veces pues ya te distraes…los comerciales para mí era mi parte fuerte del programa”

El ritmo de trabajo era acelerado y las jornadas se podían alargar varias horas, y es que a Chabelo le gustaba que todo estuviera perfectamente planeado para brindarle un programa de calidad al público y a los anunciantes que promocionaban sus marcas en En familia:

“Se ensayaba el sábado y se hacía el domingo, si un programa duraba tres horas, el ensayo duraba lo triple. Cuando salíamos a provincia era mucho más largo, había ensayos de 18, 20, 22 horas, hacíamos los técnicos, las edecanes y todos nuestra quiniela ‘a qué hora crees que termine el ensayo’ , ‘yo a las 4:15 de la mañana’, ‘yo a las 3:20′… un día se enteró Chabelo que hacíamos quiniela y dijo ‘qué desgraciados, invítenme’”, recordó El Mago Frank entre risas.

Pero el ciclo de Frank en el programa estaba por llegar a su fin. Después de 10 años de aparecer cada fin de semana en las pantallas de Latinoamérica, un día Chabelo le hizo saber que ya terminaba su participación en el programa, hecho que mermó en el ánimo del mago, quien incluso al inicio prefería esquivar el tema:

“Me marcó mucho el día que terminé, Chabelo era muy estricto en todos sentidos, por eso duró 48 años el programa. Cuando me dijo ‘Mago, hasta aquí llegaste’ pues yo me sentía parte del programa, me sentía… yo creí que era indispensable, ya después me di cuenta de que no. No me dio el motivo, me dijo ‘pues ya terminó el ciclo, Mago, es un ciclo’, le dije ‘sí, tienes razón’, nunca entendí por qué terminé el ciclo, me dijo ‘¿Qué nunca has terminado un programa? Pues este ya terminó, Mago’. Ahora, me dijo ‘te invito a mi programa’, no me dijo ‘ te invito 10 años a mi programa’. Yo firmaba un contrata por la ANDA cada programa, nunca me dijeron ‘un contrato por 5 años o por 10 años’, entonces a manera de que no le pude reclamar, al contrario, tenía que agradecerle que de un programa me dio 520, fueron 10 años, todos los domingos sin parar, el día que yo me casé fui a trabajar”, recordó.

Y aunque nunca conoció el motivo de su despido, a la distancia el Mago Frank dilucida que pudo deberse a una estrategia para refrescar el programa ante los ojos del público.

“En ese tiempo cuando salí había un programa, TVO con Gaby Ruffo, era muy similar al de Chabelo, cuando yo salí entraron 6 chavas más, le dieron un giro y también entraron 4 cuates, sí se ve que a lo mejor le hizo ruido tanta alegría en aquel programa, y acá nada más éramos dos. Me quitó a mí y metió a más edecanes, se vio un cambio, no sé el motivo real, me hubiera gustado que me dijera ‘por wey te vas’, pero nunca me lo dijo. Me sentía triste, y la gente ‘oye, ya no estas con Chabelo, qué pasó’, era como un delito ‘qué hiciste, ya no estás con Chabelo’, y yo daba explicaciones y me aventaba rollos ‘estoy descansando, estoy de vacaciones’, me costó mucho trabajo aceptar que ya no estaba hasta que un día dije ‘ya me corrieron’ y santo remedio, la gente no preguntaba ya nada.”

Pese al final tan repentino de su participación, Frank guarda mucho cariño a quien vio como a un padre artístico, aunque admite que con el tiempo la amistad se fue enfriando debido a las ocupaciones de ambos:

Lo quiero y respeto mucho, hubo un amor muy grande entre los dos, él me veía como un hijo me lo dijo varias veces, yo le dije eres mi papá artísticamente hablando, pero él es una persona muy ocupada y yo me ocupé en otras cosas, entonces no hubo la amistad de ‘vámonos a algún lado’, una vez me invitó a jugar golf, que yo no sé jugar. Finalmente yo creo que fuimos compañeros de trabajo y entiendo que tenía las mismas ocupaciones que ha tenido siempre y yo empecé a tener las mías, empecé a estar con Anabel, con Ortiz de Pinedo, con Humberto Navarro, con el Loco Valdés. No hicimos después una vida de amistad, peor las pocas veces que nos veíamos nos saludamos con cariño, siempre le di beso y se lo seguí dando. A lo mejor su forma de amistad era trabajar y trabajar duro

Actualmente El Mago Frank se encuentra desarrollando nuevos proyectos artísticos y cuenta con su canal de YouTube, además realiza presentaciones online brindando show infantil y para adultos en espera de la reanudación de espectáculos presenciales.

Otro personaje estrechamente vinculado con el éxito de En Familia es Jorge Alberto el señor Aguilera, quien participó desde 1990 y hasta la última emisión del programa. Así recuerda cómo una casualidad y su talento lo hicieron no sólo ingresar al programa sino incluso encontrar el amor y formar su propia familia.

“1990, en mayo, llego por invitación de Xavier López, anteriormente yo había estado en otro programa emblemático de la televisión mexicana que fue XETU, yo era locutor del Canal de las estrellas, con mi voz se lanzó el tema del canal, yo era locutor y director de Radio Mil, en La pantera y Espacio 59. El señor López me invita, porque yo conocí, porque fue conductora de XETU, a Gabriela Michel que fue colaboradora muy cercana del señor López, en el inter nos encontramos y ella me recomienda para que esté como locutor en el programa de En Familia.

Después de encontrarnos tanto tiempo, nos reencontramos con en el programa de Xavier después de la recomendación de ella, nos encontramos en algunas sesiones de grabación como locutores de Canal 2 y dije ‘me la encuentro por todos lados, pues mejor me caso con ella’ y entonces ya se hizo ahí el tema de ‘En Familia’”, recordó sonriente el locutor que ha sido la voz institucional de importantes proyectos para Disney y las tiendas Sanborns.

Después de una sola junta con Chabelo, al día siguiente lo presentó ante la producción como parte del equipo, y el señor O’Farril “ya estaba muy de acuerdo”: “Me quedé en el programa más de 26 años”.

“Para mí fue muy impactante conocerlo (a Chabelo), fui a verlo a su oficina en la colonia Nápoles. Llego, me empieza a hablar, digo ‘A ver, espérame tantito, ¿Dónde está Chabelo?’ porque no era fácil digerir, aunque ya lo sabíamos, su tono de voz, es una voz muy entera, una voz natural muy sobresaliente”, expresó.

Y es que el señor Aguilera notó de inmediato que el actor cómico y presentador podía dividir su personalidad estando frente y detrás de las cámaras:

“Xavier López es una persona completamente diferente a Chabelo, son dos personalidades, Xavier como el productor, padre de familia, amigo, es completamente diferente a Chabelo, como que se ‘switchan’, como que hay un botón y son dos personalidades completamente diferentes. Aparece Chabelo Pastrana, hace de las suyas, se divierte, cotorrea, hace sus chistes, se mete con la gente…. Me tocó en estos 26 años, en todo este tiempo Xavier López podía quedarse incluso afónico, ronco y no le salía la voz, pero entraba el personaje de Chabelo y la voz le salía, estando afónico. Nos retiramos cuando él tenía 80 años, trabajó con esta voz mucho tiempo, estaba al endiente de que sus cuerdas estuvieran muy bien, cantaba, vocalizaba, estaba muy al pendiente del manejo de su voz y eso se notó hasta el último momento”

Respecto a la fama que se le ha atribuido al Xavier López en cuanto a su personalidad rígida a la hora de trabajar, el señor Aguilera concuerda en que su disciplina y meticulosidad logaron que el proyecto haya sido exitoso a lo largo de los años.

“Yo creo que como todos, la gente tiene que ver que todas las cosas marchen. Yo creo que el señor López, en lo que yo logré ver a lo largo de casi 27 años, si tú llegas a tu trabajo a tiempo, limpio, llegas a hacer lo que te corresponde, no te metes en problemas, cumples, no tienes un solo problema. De que era estricto evidentemente sí lo era, pero con la gente que no cumplía con esos parámetros, pero es una gente que le gusta ensayar, no pasa absolutamente nada”

Y es que algo notable que destacó Aguilera es el hecho de que al público asistente a En familia siempre se le trató muy bien, y eso gracias a la preocupación de Chabelo por atenderlo acogedoramente.

“Con el público, yo creo que nadie que yo conozca, no creo que alguien le haya tenido tanta deferencia al público, el programa se producía como un show, arrancábamos al público que era lo más importante para don Xavier, era recibirlo, meterlo prontamente al estudio, tratarlo bien, empezar cuanto antes para no tenerlo ahí sentado como en los otros programas de televisión, de volada. Yo entraba y platicaba con el público, sacábamos a los concursantes previos que había que tener para hacer algunos ensayos, de repente cuando se terminaba uno de los bloques bajaban las cortinas como si fuera un escenario de teatro y en seguida platicábamos con el publico para hacer una rifa, sacar otros concursantes, para tenerlos entretenidos, el público era lo que nos exigía más el señor López que cuidáramos, ‘a mí me puedes decir misa, pero el púbico es lo más importante’

La popularidad del programa era tal que cada quince días se recibían a alrededor de 1500 personas que eran acomodadas en el foro 2 de Televisa San Ángel, con la responsabilidad y logística que una aglomeración de esta magnitud conlleva:

“Teníamos dos partes del programa, la primera parte tenía 800 personas, y la segunda parte de ese mismo programa eran otras 800 personas. Había que estar al pendiente de que estuvieran bien, sin accidentes, todo un trabajo de producción. Se grababan a las 8 de la mañana y otro a las 11:30, sábados y domingos. El viernes se ensayaba el programa que grabábamos el sábado, y después de terminar como a las 4 de la tarde el programa del sábado, volvíamos a ensayar el programa del domingo, y grabábamos el programa el domingo, que era el que se pasaba el siguiente domingo. Y entonces el siguiente fin de semana nosotros no trabajábamos, era uno sí y uno no.”

Un sello distintivo del programa fue la sección de los ‘Cuates de provincia’, donde se enlazaban telefónicamente con niños desde el interior de la República para realizar una dinámica donde ganaban premios de los patrocinadores.

“Fue algo que se le ocurrió a don Xavier y lo empezó a conducir no sé si Gustavo Ferrer o El mago Frank, a mí se me ocurrió darle un contenido, hablar de los estados, de la comida, eso ya fue idea mía. Incluso hay memes, se burlan de nosotros, porque evidentemente no hay provincia en México, aquí hay estados. Después hicimos ‘Los cuates de Latinoamérica’, eso sí me tocó a mí, para ir pidiendo cartas de la gente que nos veía desde Canadá, Estados Unidos Centro y Sudamérica e hicimos otra mecánica para darles cabida, nos fue muy bien, recibíamos cartas de Perú, Venezuela , Argentina, Colombia, Ecuador, Chile. El señor era el director y productor del programa, él sugería, hacemos un peloteo, checamos si se puede o no se puede y decía ‘ahí te lo encargo’. Nos poníamos de acuerdo de muchos detalles, los juegos, el público del lado izquierdo y derecho”, recordó.

Fue una gran etapa, la pasamos a todo dar, fuimos cuates de muchas batallas, tuvimos muy buenas mañanas, la verdad muy agradecido con el público, con la producción y con la empresa

Al igual que El Mago Frank, que obtuvo su nombre artístico con el que se popularizó gracias Chabelo, Jorge Alberto también fue ‘bautizado’ por el amigo de todos los niños. Así lo recuerda:

“Si tú trabajabas, ibas a lo que ibas, el cuate te trataba con el mayor de todos los respetos, y alternar con él, de estar en el atril, en escena frente a la cámara, en diferentes escenarios para mí fue una experiencia fenomenal, lo único que tengo es un respeto y él me lo tenía también a mí: Me decía ‘oiga don Jorge’, de repente empezó a decirme ‘señor Aguilera’, ‘es que para mí usted es un señor’, teníamos una diferencia de edad importante pero ahí se quedó ‘qué tenemos señor Aguilera’, ya era como un recurrente. Fue tan reiterativo, porque decía ‘don Jorge’, ‘señor Aguilera’”

Tratamos siempre de ser como un tipo de familia al interior de la producción y yo creo que se logró, muchos duramos mucho tiempo con él. El y yo independientemente de tener una relación amistosa teníamos una relación de trabajo muy respetuosa, nunca me faltó y yo nunca le falté ni remotamente el respeto

Y así transcurrieron más de dos décadas de trabajo hasta que a finales de diciembre de 2015 y tras un periodo de rumores desatados en parte por la iniciativa gubernamental que buscaba limitar la publicidad de alimentos chatarra y golosinas, principales anunciantes de En familia, la noticia de la salida del aire del programa “ya se veía venir”.

“Yo ya tenía la información de viva voz incluso de Pepe Bastón, que era ejecutivo de la empresa en ese momento, y todavía la gente de la producción encabezada por el señor Xavier López, nos decía que esperáramos, que eran rumores, pero ya estaba muy cantado, ya incluso había hecho la declaración dentro de redes, ya se había despedido del público, pero nosotros seguíamos estando como dicen ‘en el limbo’, pues tratamos de tener una cercanía y ahí sí la verdad es que el señor López no nos dio la cara como se tiene que hacer, como siempre lo hizo, ya al final yo no sé por qué y no quiero saberlo, porque los únicos que pueden dar la fehaciente realidad de cómo ocurrieron las cosas fueron los actores de esa junta donde se acabó el programa.”

El señor Aguilera prefirió “quedarse” con la versión que le dieron en la producción: el fin de un ciclo televisivo, sin embargo también admite que le hubiera gustado que Chabelo hubiera hablado de frente y sin rodeos como siempre lo hizo desde que comenzó a trabajar con él en su equipo.

Yo no sé qué pasó, el programa seguía generando lana para la empresa, arrancaba la semana la empresa facturando, ¿qué más quieres tú que arranques tu semana ya con lana en la bolsa? Yo tengo una versión (la que dijo) la gente de la producción, me quedo con ella, no creo que haya sido de esa forma, surgió algo que no sé qué fue, lo único es que que se fue alargando. Si nos avisan en el momento que va a haber una ruptura, que es una cuestión final, pues nosotros tomamos nuestras providencias, porque no está tan padre que dos días antes del 20 de diciembre te digan ’sabes qué: ya se acabó’

La temida noticia nunca llegó de boca de Chabelo formalmente y en sólo dos días se acabó la fuente de trabajo de todo un equipo de producción, integrado por personas que, en muchos casos, llevaban décadas trabajando para En familia. Jorge Alberta narra que, aunque tuvo la posibilidad de proceder legalmente, decidió no hacerlo a diferencia de algunos integrantes del equipo:

“Ya sabíamos desde finales de noviembre, lo manifestó Pepe Bastón, pero la gente todavía estaba esperanzada en que todo seguía, el señor López nos decía ‘no, yo les digo cómo va a estar todo esto’, y ocurre que en el último ensayo del programa nos dice ‘la salida va a ser de esta manera, tal y no sé cuánto, y entonces nos despedimos y adiós’, cuando él fue tan atento siempre, muy atento para comunicarnos las cosas con la gente cercana del equipo.

“A mí me dijeron ‘Oye ¿tú vas a demandar?’ Yo no lo quise hacer, algunos lo hicieron, algunos ganaron. También estábamos conscientes de que nosotros firmábamos un contrato anual porque es uno de los temas de la empresa donde tú te contratas anualmente, donde te eximen de cualquier antigüedad, de que te vayan a dar una liquidación en caso de que termine el proyecto. Algunos demandaron y ganaron, les dieron su liquidación y otros tantos decidimos que no, por la cuestión de no meternos en tanto ‘bululú’ con la empresa pensando en que tendríamos otra oportunidad. Se acaban los ciclos y hay que afrontarlos, yo entiendo que si tienes un contrato bien firmado te tienen que liquidar conforme a lo que hayas firmado, la cuestión era hacer un trámite con abogados para aspirar a tener una liquidación correspondiente a los 26 años de trabajo que yo tenía dentro de, hubiese sido muy fructífero.”, agregó.

Pese a todo, el señor Aguilera continúa refrendando su profundo respeto a Xavier López y cuestiona la determinación de haber sacado del aire el programa, acto que dejó un vacío en la barra dominical del canal más importante de Televisa.

“Al señor lo respeto mucho y le agradezco muchas cosas, pero más lealtad que trabajar con él durante 26 años, no fallar, siempre estar al pendiente, siempre estar al alba, siempre sacar adelante el programa, porque yo era el que estaba frente al público, el que sudaba la camiseta porque al final en los últimos 7 años daba la cara casi todo programa. Ese tema, también lo digo, sí me dolió pero también yo entiendo que yo no era ‘el niño de la pelota’, la pelota la traía una persona y al final él decidía por su programa. A mí por lealtad, nadie me puede recriminar ni remotamente.”, expresó.

Y es que a la fecha, cinco años después del adiós, el anunciado “nuevo proyecto” de Chabelo en Televisa no ha visto la luz del día. En aquel entonces la empresa liderada por Emilio Azcárraga Jean anunció que analizaría con Xavier López “proyectos para la realización de nuevas producciones” y subrayó que entre ambos se mantiene “una entrañable relación de confianza y amistad”.

“Nunca lo entendí. Si tenía la capacidad y tenía la fuerza pues se hubiera quedado, se especulaba de otro nuevo proyecto, y a la fecha nada, cinco años y no ha pasado nada. Todos pensamos que ese hueco lo iban a llenar, pero lo llenaron incluso con películas que no tienen incluso el formato de la televisión actual, es una vergüenza para el canal más importante de Latinoamérica. Por lo menos refrescas y te sigues con la misma fórmula. Entonces lo saco y meto una película o meto caricaturas, ahí ya me perdí yo”, finalizó el señor Aguilera, quien actualmente conduce su propio programa de radio en la plataforma ADR Networks y continúa en sus labores como colocutor institucional de diversas marcas.

