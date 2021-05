Cómo exportar capturas y vídeos de la consola a un ordenador

A todos nos gusta presumir frente a nuestros amigos con nuestras capturas y vídeos de nuestros juegos favoritos, con esas jugadas o momentos irrepetibles que muchas veces somos incapaces de repetir. Es por eso que queremos recuperar este tutorial para repasar las distintas maneras con las que realizar capturas pantallas y grabar gameplays, sumando la nueva generación de consolas, y sobre todo cómo exportar capturas y vídeos para pasarlas a nuestro PC.

Nintendo Switch

Disponibles desde el lanzamiento de la consola, sumando algunas funcionalidades adicionales con algunas actualizaciones posteriores, esta consola nos permite la posibilidad de realizar tanto capturas de pantalla como la grabación de pequeños clips.

Cómo realizar capturas

Sacar capturas con la Switch es realmente sencillo. Tan sólo tendremos que pulsar el botón localizado en la parte inferior del Joy-con izquierdo, y crearemos éstas imágenes de la pantalla completa. En el caso de los vídeos, se trata de algo más complejo, ya que tan sólo se guardarán los 30 segundos anteriores a que pulsemos el botón (manteniéndolo apretado por al menos un segundo), y con una resolución máxima de 720p y 30 fps.

Así pues, todas las capturas irán a parar por defecto al almacenamiento interno de la consola, pero se puede configurar su ubicación en el caso de que utilicemos una tarjeta SD (algo bastante recomendable para dejar espacio a los guardados de partidas).

Para cambiar la ubicación de las capturas deberemos acceder a la configuración de la consola, Gestión de datos, Datos de guardado, capturas y vídeos y acceder a Gestionar capturas y vídeos. Desde aquí podremos seleccionar si usar la memoria interna o la tarjeta.

Cómo exportar capturas

Antes de nada hay que aclarar que necesitaréis una tarjeta SD para poder sacar los contenidos de la consola (no hace falta que compréis una expresamente, os vale la tarjeta SD de vuestro teléfono). La tarjeta se puede introducir por la parte trasera de la consola, en una ranura escondida detrás de la pata plegable, y provocará que la consola se reinicie para poder leerla.

En caso de haber hecho las capturas previo a tener la tarjeta en la consola, tendremos que acceder a la configuración de la consola, Gestión de datos, Datos de guardado, capturas y vídeos, Gestionar capturas y vídeos, y seleccionar la opción de Memoria de la consola. Una vez aquí seleccionaremos la opción de Copiar todas las capturas y vídeos a la la tarjeta SD.





En caso de haber hecho las capturas con la microSD ya en la consola, no hará falta más que extraerla. Una vez tengamos las capturas y vídeos en la tarjeta, podremos sacarla, lo que provocará que la consola se reinicie de nuevo.

Lo más sencillo ahora será utilizar un lector de tarjetas para pasar las capturas a nuestro ordenador, pero en caso de que no tengamos uno, podremos simplemente volver a poner la tarjeta en nuestro móvil, y copiar los archivos directamente desde el mismo a través de cualquier cable USB.

Localizarlas será fácil, ya que estarán organizadas dentro de una carpeta llamada «Nintendo», en la cual encontraremos otras tres carpetas llamadas Album, Contents y Save. En este caso sólo nos interesa la primera. Aquí encontramos una serie de carpetas, algo liosas, que ordenarán las imágenes por meses (01 para enero, 02 para febrero, …), día, y por juego, y que contendrán los archivos MP4 y JPG.

PlayStation 4

La consola de Sony es una de las plataformas más pensadas de cara a compartir nuestras capturas y vídeos, contando no sólo con una capturadora de imágenes. Y es que la consola graba automáticamente, y de forma continua, los últimos 15 minutos de juego, además de contar con la posibilidad de retransmisión a través de YouTube o Twitch.

Cómo realizar capturas

Al igual que la Nintendo Switch, la PlayStation 4 cuenta con un botón en el mando dedicado a la realización de capturas y vídeos. Sin embargo, contaremos con hasta tres formas diferentes de usarlo:

Pulsar el botón Share y el botón Triángulo .

. Pulsar el botón Share, abriendo el menú de capturas, y seleccionando manualmente la opción de Guardar Captura de Pantalla .

. Manteniendo pulsado el botón Share durante dos segundos.

En cuanto a los vídeos, tal y como os comentábamos tendrán una duración máxima de 15 minutos, y contarán con varias formas de captura:

Pulsar el botón Share y el botón Cuadrado .

. Pulsar el botón Share, abriendo el menú de capturas, y seleccionando manualmente la opción de Guardar Videoclip.

Pulsar el botón Share dos veces para iniciar la grabación, y otras 2 veces para detenerla.

Cómo exportar capturas

Para poder exportar las capturas y vídeos de nuestra PlayStation 4 a nuestro PC, necesitaremos conectar primero un disco duro o USB.

Desde el menú principal de nuestra consola, accederemos a la Galería de capturas (en el caso de no tener el icono disponible, iremos desde el menú de Ajustes, Almacenamiento, Almacenamiento del Sistema). Una vez seleccionada las capturas y vídeos, pulsaremos el boton Options, y seleccionaremos la opción de Copiar al dispositivo de almacenamiento USB.

PlayStation 5

Si bien la nueva generación supone un tremendo salto a nivel técnico con respecto a su predecesora, no deja de sorprendernos que justo en el ámbito de las capturas de pantalla y vídeo notemos un pequeño paso atrás, eliminando algunas de las acciones rápidas que nos permitían realizar estos guardados.

Cómo realizar capturas

Para tomar una captura de pantalla en PS5 primero tendrás que pulsar el botón Create en el Mando DualSense para abrir la pantalla Creative, que pausará tu juego (en el caso de que se trate de un título para un jugador). En este menú encontrarás un pequeño icono de una Cámara que indica Tomar Captura de Pantalla que, al pulsarlo, guardará una imagen de lo que se esté mostrando en ese momento en tu partida.

Sin embargo, para las partidas online, también podremos optar por tomar capturas de pantalla rápidas, manteniendo el botón Create durante unos segundos hasta que salga un icono de una imagen en la esquina superior derecha de la pantalla.

Un método que veremos repetido en el caso de los vídeos. En el caso de jugar a títulos pasables, podremos pasar con tranquilidad por este menú Creative, donde encontraremos la opción llamada «Empezar Nueva Grabación». Aunque también podremos activar la grabación clips cortos pulsando el botón Create dos veces rápidamente, tras lo que aparecerá un icono en la esquina superior derecha de la pantalla.

Así pues, destaca el hecho de que, a diferencia de otras consolas, la PS5 nos permitirá guardar durante tanto tiempo como queramos (siempre y cuando el almacenamiento de la consola lo permita) sin ninguna restricción de tiempo. Además, mientras la grabación esté activa, podremos ver una pequeña caja negra en la esquina de la pantalla, donde podremos ver en todo momento un temporizador para controlar la longitud de los clips.

Por otra parte, si lo que queremos es guardar alguna repetición inesperada, desde el menú Creative contaremos con la opción de Guardar Gameplay Reciente, que recuperará y guardará en vídeo todo lo ocurrido en un lapso de entre 15 segundos y hasta 30 minutos, según nuestra preferencia establecida.

Cómo exportar capturas

Al igual que en la anterior generación, para poder exportar las capturas y vídeos de nuestra PS4 al PC, necesitaremos conectar un disco duro o unidad de almacenamiento USB.

Desde el menú de nuestra consola accederemos a la Galería de capturas (en el caso de no tener el icono disponible, iremos desde el menú de Ajustes, Almacenamiento, Almacenamiento del Sistema), y una vez seleccionada las capturas y vídeos que deseemos guardar, pulsaremos el botón Options y seleccionaremos la opción de Copiar al dispositivo de almacenamiento USB.

Xbox One

Al igual que en el caso de la PlayStation 4, esta consola nos ofrece la posibilidad de capturar tanto fotos como vídeos, en este caso de hasta 10 minutos, y la posibilidad de compartirlos en redes sociales o retransmitirlos en directo.

Cómo realizar capturas

Hacer fotos con la Xbox One es bastante sencillo, pudiendo hacerlo mediante cualquiera de estos dos métodos:

Pulsar dos veces el botón Xbox y el botón Y .

. En el caso de contar con una cámara Kinect, también podremos guardar capturas por voz diciendo: Xbox, capturar pantalla.

En cuanto a los vídeos, la Xbox One graba vídeo en segundo plano y de forma continua mientras jugamos, igual que la PS4. Sin embargo, por defecto la consola sólo grabará los últimos 30 segundo, al igual que la Switch:

Pulsar dos veces el botón Xbox y el botón X .

. En el caso de contar con una cámara Kinect, también podremos capturar vídeos por voz diciendo: Xbox, graba eso.

Recordar así, que si bien antes podíamos hacer uso de Cortana para realizar ambas capturas por voz, tras su eliminación de la consola estos servicios no están disponibles.

Sin embargo, no os mentíamos cuando adelantábamos que la consola será capaz de grabar hasta los 10 últimos minutos de nuestra partida. Y es que para poder activar esta funcionalidad extra tendremos que acceder al menú de la consola, pulsando el botón Xbox, y abrir la aplicación GameDVR.

Funcionando de forma paralela a los juegos, a través del menú de esta aplicación podremos elegir manualmente cuando comenzar o finalizar nuestros vídeos, pudiendo cambiar también el tiempo de los mismos, desde los últimos 30 segundos hasta los 10 minutos mencionados. Eso sí, hay que tener en cuenta que los vídeos guardados con esta aplicación pueden llegar a almacenarse como archivos temporales dentro de la consola, por lo que os recomendamos los exportéis y guardéis al finalizar cada sesión.



Cómo exportar capturas

Siendo la consola estrella de una multinacional referente dentro del mundo de los ordenadores, y pese a los enormes pasos de Microsoft por crear un ecosistema unido entre las consolas y el PC, no deja de sorprendernos que la Xbox One no cuenta con la posibilidad de exportar las capturas y vídeos mediante un disco duro o USB.

Contando con varias opciones de terceros, lo más sencillo será utilizar One Drive, el almacenamiento en nube de Microsoft, directamente desde la consola. Y es que como nuestras cuentas de usuario de las consolas están vinculadas a una cuenta de Microsoft, esta misma contará con el acceso directo a este servicio. Sin embargo, éste método tiene una gran pega: no se pueden seleccionar y subir varias imágenes o vídeos a la vez, resultando un proceso un poco tedioso en el caso de que realicemos capturas de manera recurrente.

Xbox Series X y Series S

En cuanto a la nueva generación de consolas de Microsoft, volveremos a contar con un funcionamiento realmente sencillo, todavía más rápido que su predecesora. Y es que copiando a Sony, los nuevos mandos de Microsoft contarán ahora con el botón Share para el compartido rápido de contenidos.

Cómo realizar capturas

En el caso de las capturas normales, el proceso será tan sencillo como apretar una vez el botón Share del mando; mientras que para realizar capturas de vídeo rápidas con los últimos minutos transcurridos, bastará con mantener pulsado el mismo botón durante unos segundos.

Adicionalmente, a través del menú del botón Xbox, también podremos establecer unas grabaciones de pantalla continuas, pudiendo así aumentar el control y tiempo de estos clips.

Cómo exportar capturas

Así pues, la gran diferencia nos llega con la nueva funcionalidad de compatibilidad con unidades de almacenamiento externas, que nos permitirá no sólo exportar las capturas, sino incluso asignar el guardado automático de las mismas directamente todas las fotografías y vídeos directamente en un dispositivo USB conectado, a través de las opciones de Configuración de las consolas.