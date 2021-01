Elle Macpherson, la supermodelo apodada “the body” que detesta Friends y se siente mejor a los 56 que a los 30

- Advertisement -

“Miro mis viejas fotografías y me veo mejor ahora que cuando tenía 30 años”, reflexiona la mujer que acaba de cumplir 56 años. La declaración podría ser digna de una persona que recorrió un camino de sabiduría y liberación interior. Sin embargo, no deja de ser asombroso o admirable descubrir que quien la dice es Elle Macpherson, la supermodelo que, por su figura perfecta, en los 80 se la apodó “the body”, el cuerpo.

Aunque trascendió como Elle Macpherson su verdadero nombre es Eleanor Nancy Gow. Nació un 29 de marzo de 1964 en Sidney, Australia. Como la mayoría de sus amigos creció en un ambiente donde el deporte, el mar y la vida natural eran lo cotidiano. De adolescente algunos se preguntaban si no sería una gran velocista. Elle podía correr 1600 metros en apenas cuatro minutos.

Aunque de pequeña ya se notaba su belleza natural, cuando se desarrolló, esa belleza directamente noqueaba. Elle medía 1,83 y pesaba 61 kilos. Los que la veían pensaban que estaba genéticamente modificada para ser perfecta, salvo por un detalle. Sus pies eran un tanto grandes, digamos que casi enormes calzaba 44, pero lejos de acomplejarse, la muchacha solía bromear sobre el tamaño y su dificultad para encontrar zapatos. Tampoco se hacía problemas cuando debía explicar por qué si su padre se apellidaba Gow, todos la conocían como Macpherson, el apellido de su padrastro. Luego de que sus padres se divorciaran y su mamá formara una nueva pareja, a ella la anotaron en otra escuela. La secretaria le preguntó a su madre su apellido de casada y respondió Macpherson, el de su pareja actual. “En esa época daban por hecho que la gente no se divorciaba y que tendría el mismo apellido, así que me registraron así. No me molestaba y me lo quedé”.

La vida de Elle transcurría sin grandes preocupaciones, al terminar la secundaria se anotó en la universidad de Sidney para estudiar Derecho. A los 18 decidió irse de vacaciones. Como la opción “playa y mar” la tenía al alcance de la mano pensó que era un buen momento para probar con la nieve y el esquí. El lugar elegido fue Aspen, en los Estados Unidos. Creyó que serían unos días de descanso, diversión y luego, volvería a su rutina. Se equivocaba.

Mientras esquiaba, su porte pero también su gracia no impostada no pasaron desapercibidas. Un cazatalentos de la agencia de modelos Click descubrió que esa muchacha de sonrisa espontánea y cuerpo de escultura brillaría en pasarelas. No se equivocaba.

Macpherson dejó Australia y se instaló en Nueva York. Pronto no solo logró un lugar en el mundo del modelaje, también entró al selecto grupo de las tops de las modelos tops.

En 1986 apareció en Sports Illustrated. Sus piernas kilométricas, su panza chata y su cuerpo formado y no escuálido fueron tan impactantes que merecieron un artículo de la revista Time. La llamaron “The body”, el cuerpo, y con ese apodo todavía hoy se la conoce. Hasta ese momento las modelos mostraban una belleza más fría y distante. Transmitían una imagen de perfección inalcanzable. Pero Elle representaba una perfección natural. Era inalcanzable pero parecía alcanzable. Su manejo libre del cuerpo, quizá conseguido por haber crecido en un entorno de mar y playa, se notaba en sus producciones fotográficas. No había que pedirle que sonriera a la cámara, lo hacía espontáneamente. Logró un récord muy difícil de igual. Fue tapa de Sports Illustrated en 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 2004 y 2006.

Si en las pasarelas encandilaba y en las producciones fotográficas hechizaba, en 1994 directamente hizo “saltar la banca” editorial cuando protagonizó la tapa de la revista Playboy. Apareció desnuda, con medias y una capacidad única de mostrar todo para no mostrar nada. Para algunos críticos de moda, esta producción fue un escándalo. Elle minimizó los dardos que le tiraban con otro tan corto como letal. “La desnudez nunca ha sido un problema para mí, soy australiana. Es más una cosa en los Estados Unidos. Quiero decir que la gente puede comprar armas, pero es ilegal estar en topless en la playa”.

En la cima del modelaje a la australiana le llegó la invitación de participar en una serie que hasta ese momento era un éxito y con el tiempo se convertiría en un culto: Friends. En la sexta temporada el personaje de Joey debía buscar un compañero de departamento ya que Chandler se mudaba con Mónica. A los productores se les ocurrió convocar a la supermodelo. Debía interpretar a una bailarina y sus participaciones serían esporádicas. La australiana aceptó sin dudar. Hacia un tiempo que buscaba un lugar en la interpretación, había aparecido en la película Batman y Robin.

Pero actuar no le resultaba tan sencillo como desfilar. Digamos que como actriz, Elle era una gran modelo. Es cierto que apenas aparecía, el espectador no podía menos que exclamar “por favor, no puede ser más linda”. Pero si bien no se le pedía que fuera Meryl Streep tampoco tan poco.

Aunque parezca increíble, Elle tampoco guarda un buen recuerdo de su paso por la serie. Y atención que no fue por su compañero de escena Matt LeBlanc a quien define como una gran persona y un gran besador, no el problema fue otro. Es que aunque los años pasaron, Friends sigue vigente. En todo el mundo cuenta con legiones de fanáticos, incluso de personas que no habían nacido cuando los episodios se grabaron, entre ellos uno de los hijos de la australiana. “La serie aún es popular donde vivimos en Estados Unidos y la ponen constantemente. Mi hijo y sus amigos me conocen como Janine LeCroix y siempre dicen: ‘¿Sabes que la mamá de Cy sale en Friends?’. Aún no se han dado cuenta de que eso ocurrió hace casi 20 años. Piensan que aún salgo en Friends”. Con el diario de ayer, asegura que de haber sabido cómo trascendería la serie quizá no hubiera participado. ¿No será, mucho Elle?

Aunque su carrera como actriz nunca despegó, lo que si despegó, voló y alcanzó niveles de otra galaxia fue su fortuna. Es que la muchacha demostró tener muy claros sus objetivos financieros. En pleno auge de su éxito como modelo se dio cuenta que la agencia Ford que la representaba se quedaba con un porcentaje que a ella le parecía demasiado alto. Así que abandonó el lugar para crear su propia agencia, Elle Macpherson Inc. Las pasarelas pueden parecer infinitas pero todos sabemos, incluida la australiana, que tienen un final. Así que se diversificó y desde su agencia empezó a comercializar calendarios con su imagen.

“The body” decidió además lanzar videos con sus rutinas de ejercicios. Al fin de cuentas si mucha gente cree en una invasión alienígena también podía creer que el cuerpo de la australiana era producto de la gimnasia y no privilegios del ADN. Así salió a la venta The body workout donde la bella muchacha primero agradecía a la genética -a confesión de partes relevo de pruebas- para luego entregar un entrenamiento de 60 minutos con ejercicios de piernas, glúteos, zona lumbar y abdomen. Si los resultados no eran los esperados, la modelo aclaraba que “La verdadera belleza empieza por sentirse bien por dentro”. Mejor una frase motivadora que un “en caso de no lograr ‘the body’ le devolvemos su dinero”.

Luego de los calendarios y videos llegó su proyecto más ambicioso, ‘Elle MacPherson Intimates’, una línea de lencería que rápidamente alcanzó récords de venta en el Reino Unido y Australia. Donde nunca incursionó fue en la fabricación de zapatos. Es que como contamos al principio calza 44 y seguramente no podía usar su pie como modelo.

Su carrera como actriz tampoco pudo ser, pero siguió en el mundo del espectáculo. Produjo y condujo Britain and Ireland Next Top Model y Fashion Star. Su empresa y sus emprendimientos la convirtieron en una de las modelos más ricas. Se calcula que su fortuna supera los 90 millones de dólares. El único de sus emprendimientos que fracaso fue cuando fundó Fashion café junto a Naomí Campbell y Claudia Schiffer. Algo que quizá afectó un poco su ego pero no su fortuna.

En donde la suerte le fue un tanto esquiva resultó en las lides del amor. Muy joven, a los 21 años se casó con Gilles Bensimon, un fotógrafo francés 20 años mayor y director creativo de la revista Elle, se divorciaron cuatro años después.

En el año 2002 se comprometió con el banquero suizo Arpad Arkie Busson. Aunque nunca llegaron a casarse estuvieron juntos casi diez años, de 1996 a 2005. Fueron papás de Arpad Flynn y Aurelius. Tras el nacimiento del segundo hijo, la modelo atravesó una fuerte depresión postparto. “Tomé los pasos necesarios para recuperarme. No hay nada malo en pedir ayuda” declaró cuando trascendió su ingreso en el Meadows Institute de Arizona. Además desmintió los rumores que arrasaban en ese momento que aseguraban que había intentado sanar la depresión de parranda en Ibiza y junto a Jade Jagger, la hija del líder de los Rolling Stone. A Busson se ve que le gustaban las rubias porque después de la australiana se enamoró de otra blonda bien alta: Uma Thurman. Con ella tuvieron una hija y un divorcio con acusaciones de maltratos y abuso de alcohol.

Olvidado Busson, en 2008, la top se enamoró de Jeff Soffer, estadounidense y para más datos magnate inmobiliario. Entre sus propiedades contaba con edificios de oficina, torres de lujo, un resort y como frutilla del postre una playa propia. Sin embargo lejos del idilio, la relación tuvo complicaciones desde el comienzo. Algunos medios señalaban que Soffer jugaba “a dos puntas”. Aseguraban que mientras estaba con la australiana también frecuentaba a Gwyneth Paltrow, que en ese momento estaba casada con Chris Martin, líder de la banda británica Colplay.

La relación con Elle tenía idas y vueltas. Aunque compartían casa en Miami, la modelo varias veces hizo las valijas y se fue a otro lugar. Oportunidades no le faltaban ya que tiene propiedades en Suiza, Estados Unidos y Australia. A las peleas seguían grandes reconciliaciones donde Soffer aseguraba que trataría de seducir menos o al menos disimular más. Que trascendieran fotos de él junto a Kate Hudson risueños y mimosos en su yate no ayudaban mucho, pero Elle elegía creer. En 2012, el empresario sufrió un duro golpe. El helicóptero que piloteaba se estrelló y murió su abogado y mejor amigo, Lance Valdez. Soffer salió mal herido y la modelo estuvo ahí para apoyarlo. Decidieron casarse en un una exclusiva boda en un obviamente exclusivo resorte de Laucala en la isla de Fiji. Parecía que todo andaría bien, pero no.

A los cinco meses, Elle abandonó a Soffer. Esta vez fue para siempre. Aparentemente estaba harta de comprobar que “el zorro pierde el pelo pero no las mañas” y que su ahora marido no parara de coquetear con amigas, conocidas y muchachas en general.

Hoy Elle sigue conservando ese cuerpo que la hizo famosa. Reconoce que hasta los 40 “he vivido a lo grande” y eso incluyó cierto descontrol con el alcohol. Fue al cumplir las cuatro décadas que sintió la necesidad de “pensar, reagruparme y reflexionar”. Cambió el fiestón lleno de alcohol con el que pensaba festejar su cumpleaños por un safari. “Quería vivir esa experiencia. Me sentía como que quería pasar algo de tiempo conmigo misma”.

A sus 56 años sigue dando cátedra de belleza pero también deja algunas lecciones de vida. “Eso de ‘belleza a cualquier edad’ es un cliché aburrido, pero la belleza no está reservada solo para la juventud”, afirmó en la publicación australiana Ocean Drive. “Hay un gran movimiento que apoya esto. No siento que sea una presión llegar a los 50, quizá porque llevo mucho tiempo preparándome para esta etapa de mi vida. Cuando llegué, no sentí ningún tipo de aplanamiento físico, no fue como ‘Ay Dios mío, más me vale estar perfecta a los 50’; fue más como un renacimiento”.

Asegura que cuando era joven todo “iba sobre el exterior, el fitness” pero que el tiempo le brindó la oportunidad de “construir y reconstruir, de descubrir con qué queremos quedarnos y qué queremos dejar marchar”. Asegura que no extraña el tiempo donde era “the body”pero sí que lo disfrutó. “Lo hice todo, soy una chica de los años 80. Fui a Studio 54, estuve con Michael Jackson, Andy Warhol y Diana Ross y disfruté mucho de aquello. Fue un momento muy hedonista, en un tiempo en que comenzaron a ponerse de modas las top model. Wall Street, las fiestas, el mundo de la moda, todo era muy potente, muy rápido, muy divertido y también muy tóxico. Fui parte de todo aquello, me dejé llevar y me lo pasé muy bien. Y estaba allí al 100 por ciento”.

En ese renacer es frecuente verla colaborar con asociaciones solidarias sobre todo las que acompañan a enfermos de sida o ayudan a los más vulnerables. Porque la genética te puede bendecir con “the body”, pero ser buena gente es una elección propia.

