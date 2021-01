Goodbye copper! These are the 516 ADSL exchanges that close in 2021

- Advertisement -

The deployment of fiber optics in Spain continues to advance by leaps and bounds. Each year ADSL exchanges are closed , affecting hundreds of them, and the year that has just begun will not be an exception. The CNMC has updated the list of plants that will close in the next few years, and we already know the 516 that in 2021 will either disappear or will completely become fiber optic nodes.

The ADSL central began closing in 2015 following deployment of optical fiber. In Spain, more fiber has been deployed than in any other European country, and that has meant that 80.4% of households in Spain have access to fiber optic coverage. The European average, for its part, is below 30%.

Optical fiber will reach the entire population, and 5G will allow those homes that do not have access to fixed networks to enjoy high-speed connections. Thus, what is clear is that Spain’s networks are among the most modern in the world, with fiber offers that already reach 1 Gbps of speed.

Closings must be communicated between 1 and 5 years in advance

According to Telefónica, in the year 2025, all the homes where there is ADSL right now will have fiber optic coverage . However, after 2025 ADSL exchanges will still continue to be closed , since their closure must be communicated 5 years in advance and 6 months on guard if there are alternative operators depending on that exchange. In the event that there are no alternative operators using it, it is only necessary to communicate it 1 year in advance and 6 months of storage.

Thus, the communications made in previous years leave us, until January 1, 2021, a total of 476 closed ADSL exchanges . As of that date, there are 1,339 closings confirmed for the next five years. 516 of them will occur in 2021, and the remaining 823 will occur between 2022 and 2026, although the end will be much more as new closures of ADSL exchanges are reported. The majority of closures have occurred in large Spanish cities, led by Madrid and Barcelona, ​​although there have also been a high number of closures in Valencia, Valladolid, the Balearic Islands and Seville.

Complete list of ADSL exchanges that will close in the coming years

The list of ADSL exchanges that close in 2021 is as follows:

CENTRAL MUNICIPALITY PROVINCE MIGA code End of warranty Definitive closure LEZA LEZA ALAVA 110018 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 VI / JUNDIZ VITORIA ALAVA 110006 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ARGOMANIZ ARGOMANIZ ALAVA 110027 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ELVILLAR ALAVA ELVILLAR DE ALAVA ALAVA 110012 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 LAGUARDIA / CASABLANCA THE GUARD ALAVA 110015 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 OYON OYON ALAVA 110019 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 PEÑACERRADA PEÑACERRADA ALAVA 114006 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 THREE BRIDGES THREE BRIDGES ALAVA 114008 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 OTXANDIO OTXANDIO ALAVA 112007 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ALDA ALDA ALAVA 111004 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ZUAZO CUARTANGO QUARTANGO ZUAZO ALAVA 114010 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 STA.CRUZ CAMPEZO STA. CAMPEZO CROSS ALAVA 111003 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 JUNDIZ / SECTOR 21 VITORIA ALAVA 110032 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 VI / HUMAN RIGHTS 2 CABINET U VITORIA ALAVA 110036 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 VI / OLMOS VITORIA ALAVA 110040 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 AB / ADJUSTMENT ALBACETE ALBACETE 210004 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ALCOLECHA EB TSM – 0300032 HARVEST ALICANTE 321014 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 SEAL SEAL ALICANTE 362011 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIN CONFRIDES CONFRIDES ALICANTE 362016 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 WHEAT CANADA WHEAT CANADA ALICANTE 368017 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIN IN BENIARDA BENIARDA ALICANTE 362015 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 REAL DE ANTAS / LITESPAN ANTAS ALMERIA 468022 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 VIATOR MUXFIN VIATOR ALMERIA 410001 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 HIGHWAY TSM BIRTH – 0400250 BIRTH ALMERIA 461007 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 SENES SENES ALMERIA 465014 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 STA.AMALIA SANTA AMALIA BADAJOZ 667016 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIN POLIG. IND. THE VARALS VILLAFRANCA DE LOS BARROS BADAJOZ 674004 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIN URB. TORRE DE S. FRANCISCO ZAFRA BADAJOZ 675013 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 SIRUELA SIRUELA BADAJOZ 665017 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 CABANETA CABANETA, LA BALEARICS 710008 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MERCAPALMA HOUSE PALMA DE MALLORCA BALEARICS 710026 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 PM / SON WHO PALMA DE MALLORCA BALEARICS 710030 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 FORNELLS FORNELLS BALEARICS 730007 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 LITESPAN MIRALL BALEAR PALMA DE MALLORCA BALEARICS 710025 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 PM / PARC BIT TSM – 0700463 THEY ARE SARDINE BALEARICS 710017 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ME / CALA GALDANA EB TSM – 0700069 CALA GALDANA BALEARICS 730013 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 B / TORRE COLLSEROLA BARCELONA BARCELONA 810057 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 EDIF. A OF COLONIAL REAL ESTATE SANT CUGAT DEL VALLES BARCELONA 813006 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 WTC ALMEDA (ED. 1, 2 AND 3) CORNELLA BARCELONA 810110 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 B / SWEDEN TOWER BARCELONA BARCELONA 810056 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 S.ESTEVE SESROVIRES SANT ESTEVE DE SESROVIRES BARCELONA 868013 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 B / DIAGONAL GLORIES BARCELONA BARCELONA 810059 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIN MINIDSLAM MOLI XEC RIPOLLET BARCELONA 813008 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ED. DEUTSCHE BANK TSM – 0801007 SANT CUGAT DEL VALLES BARCELONA 813005 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ARANDA DUERO / VALLADOLID DUERO’S ARANDA BURGOS 961047 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 CARDEÑAJIMENO CARDEÑAJIMENO BURGOS 910013 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MIRANDA EBRO / IRCIO MIRANDA DE EBRO BURGOS 966015 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 VILLALONQUEJAR / THIS VILLALONQUEJAR BURGOS 910012 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 VILLALONQUEJAR / LOP.BRAVO VILLALONQUEJAR BURGOS 910006 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 CARDEÑADIJO CARDEÑADIJO BURGOS 910003 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MIRANDA EBRO / BARDAURI MIRANDA DE EBRO BURGOS 966014 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 BG / INBISA BURGOS BURGOS 910029 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIN OF ROLL OF LIGHT ARROYO DE LA LUZ CACERES 1011004 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIN ZAL EL ASH BARRIOS, THE CADIZ 1120009 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIN SOTOGRANDE / LA RESERVA SOTOGRANDE CADIZ 1121015 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIN LOMA COLMENAR ALFA CEUTA CADIZ 5167005 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 PALMONES / MUXFIN PALMONES CADIZ 1120008 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 PONTEJOS PONTEJOS CANTABRIA 3912003 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 SD / NEW MOUNTAIN SANTANDER CANTABRIA 3910009 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 PECA / PCTCAN 1 CABINET U PEÑACASTILLO CANTABRIA 3910013 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 LA PENILLA / SAN ANTONIO PENILLA, THE CANTABRIA 3911008 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 PUEBLA TORNESA PUEBLA TORNESA CASTELLON 1213011 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 SERIES SERIES CASTELLON 1215012 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 TIRIG TIRIG CASTELLON 1261009 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 VILLAHERMOSA RIO VILLAHERMOSA DEL RIO CASTELLON 1211009 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ARES MAESTRE ARES OF THE MASTER CASTELLON 1262007 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 IBARSOS IBARSOS, ELS CASTELLON 1213013 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 VINROMA CAVES VINROMA CAVES CASTELLON 1261003 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 BARRACAS CENTRAL TELEFONICA BARRACES CASTELLON 1264001 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ALMONACID CT VALL D ALMONACID CASTELLON 1264008 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 CALIG CALIG CASTELLON 1265002 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIN CARMADAY VALL D UXO CASTELLON 1216008 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ARTANA ARTANA CASTELLON 1215004 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 BENLLOCH BENLLOCH CASTELLON 1213001 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 TRAIGUERA CT TSM – 1200066 TRAIGUERA CASTELLON 1265007 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 CATVA CATVA CASTELLON 1264003 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 CASTELLFORT CASTELLFORT CASTELLON 1262008 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 EMBESORA TOWER EMBESORA TOWER CASTELLON 1262009 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 USERS USERS CASTELLON 1211012 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 PORTELL MORELLA PORTELL DE MORELLA CASTELLON 1263011 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 VICTORY. MUXFIN CT VICTORIA, LA CORDOVA 1461012 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 DOÑA MENCIA. MUXFIN 1.BELLAVISTA DOÑA MENCIA CORDOVA 1465011 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 CORDOVA. MUXFIN TRANSPORTATION CENTER CORDOVA CORDOVA 1410020 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIN 1 MIRABUENO CORDOVA CORDOVA 1410018 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 PI HUERTO DEL FRANCES BRIDGE GENIL CORDOVA 1471001 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIN 1-PPR-1 ROUTE CORDOVA 1464018 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 VILLANUEVA REY (CD) VILLANUEVA DEL REY CORDOVA 1467007 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIN SALT / PLA DE SALT.A018 SALT GIRONA 1710008 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 GABIA. MUXFIN 01241874 GABIA GABIA THE GREAT POMEGRANATE 1812012 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 GUAJAR FARAGUIT GUAJAR FARAGUIT POMEGRANATE 1869007 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 GUAJAR HIGH GUAJAR HIGH 1 POMEGRANATE 1869023 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MOTRIL PTRO 2 MOTRIL POMEGRANATE 1869008 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 GABIA GRANDE / MUXFIN1 CNO.CULLARVEG GABIA THE GREAT POMEGRANATE 1815001 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 GABIA GRANDE / MUXFIN2 CNO.CULLARVEG GABIA THE GREAT POMEGRANATE 1815003 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 DARRO DARRO POMEGRANATE 1865028 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 GORAFE GORAFE POMEGRANATE 1865039 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 BEAS GUADIX BEAS DE GUADIX POMEGRANATE 1865035 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 GOVERNOR GOVERNOR POMEGRANATE 1865012 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 PLACES PLACES POMEGRANATE 1865032 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 DOLLAR DOLLAR POMEGRANATE 1865038 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 AZUQUECA MUXFIN AZU.R022 SECTOR R2 AZUQUECA DE HENARES GUADALAJARA 1911013 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 GALAPAGOS MUXFIN GLPG.F02 GALAPAGOS GUADALAJARA 1914014 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MARCHAMALO CT MARCHAMALO GUADALAJARA 1910003 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 TORIJA MUXFIN TORI.F01 TORIJA GUADALAJARA 1913006 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 CASAR MUXFIN CTLM.F16 SECTOR 3-4 CASAR DE TALAMANCA, THE GUADALAJARA 1914015 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 OIARTZUN / (PI LANBARREN) OYARZUN GUIPUZCOA 2010008 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MONDRAGON / POLO GARAIA 1 CABINET U MONDRAGON GUIPUZCOA 2065009 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ESKORIATZA ESKORIATZA GUIPUZCOA 2065008 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIN (INTEMP.) TARTESSOS S.ANTONIO HUELVA HUELVA 2110007 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 VALDEZUFRE VALDEZUFRE HUELVA 2161019 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 HUELVA MUXFIN VISTA ALEGRE – POLVORIN – BUSINESS PARK HUELVA HUELVA 2110008 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 GRANADA RIOTINTO GRANADA DE RIOTINTO, LA HUELVA 2165006 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ALJARAQUE / 5 MUXFINs ALJARAQUE HUELVA 2110006 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 CREEK CREEK HUELVA 2167003 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 AQUALON-MUXFIN SHOPPING CENTER HUELVA HUELVA 2110001 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 TORREDONJIMENO MUXFIN TORREDONJIME TORREDONJIMENO JAEN 2313013 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 CASTELLAR SANTISTEBAN CASTELLAR DE SANTISTEBAN JAEN 2363002 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIN 2 URBANIZATION EL COTO ALCALA LA REAL JAEN 2361010 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 GUARROMAN / POL.GUADIEL.MINIDSLAM GUARROMAN JAEN 2365017 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 LINARES FASTLINK AND ASAM-C LINARES JAEN 2365016 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 INFANTS INFANTS, THE JAEN 2310006 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 VILLARDOMPARDO VILLARDOMPARDO JAEN 2313010 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ESCAÑUELA ESCAÑUELA JAEN 2313002 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 FIG TREE CALATRAVA CALATRAVA FIG TREE JAEN 2362007 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 SANTIAGO CALATRAVA SANTIAGO DE CALATRAVA JAEN 2362014 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 GARCIEZ GARCIEZ JAEN 2312006 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 CHICLANA SAFE CHICLANA DE SEGURA JAEN 2363003 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 CORUÑA-MARINEDA 1 – RITI CORUÑA, A LA CORUÑA 1510019 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 OLEIROS-IÑÁS CABINET U OLEIROS LA CORUÑA 1513011 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 GRAÑON GRAÑON THE RIOJA 2666011 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MURILLO RIO LEZA MURILLO RIO LEZA THE RIOJA 2611004 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 IGEA IGEA THE RIOJA 2661004 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 TRAIN TRAIN THE RIOJA 2613002 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 CORNAGO CORNAGO THE RIOJA 2661003 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 PRADEJON PRADEJON THE RIOJA 2663005 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 TORRECILLA CAMEROS TORRECILLA IN CAMEROS THE RIOJA 2667008 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 CERVERA RIO ALHAMA CERVERA RIO ALHAMA THE RIOJA 2661002 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 POLIGONO LAS MAJORERAS POLIGONO MAJORERAS, LAS LAS PALMAS 3562019 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ARRECIFE-PTRO 003-MUXF. TANGANILLO REEF LAS PALMAS 3563025 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 PUERTO ROSARIO PTRO 10 FABELO 3 PUERTO DEL ROSARIO LAS PALMAS 3565025 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 TAFIRA-PTRO 002-LOS TUCANES TAFIRA LAS PALMAS 3510033 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 Ye Ye LAS PALMAS 3563021 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 EUROPE BUILDING LION LION 2410018 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 NAVATEJERA / ALTOLLANO NAVATEJERA LION 2410037 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 S.ANDRES RABANEDO SAN ANDRES DEL RABANEDO LION 2410012 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 PONFERRADA / EUROPE – TORRE – LOYALTY – ROSALEDA – ROSA FERPI PONFERRADA LION 2465021 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MARIALBA RIBERA MARIALBA DE LA RIBERA LION 2410026 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 SPACE LEON ROOF TSM-2400696 LION LION 2410028 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 AGRAMUNT CONT PROV TSM – 2500191 AGRAMUNT LLEIDA 2571001 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 BELLCAIRE D`URGELL BELLCAIRE D`URGELL LLEIDA 2565003 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ALAMUS ALAMUS, ELS LLEIDA 2515001 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 VERDU VERDU LLEIDA 2571011 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 RODRIGAS RODRIGAS LUGO 2764007 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 PTRO.052-RED FITEL BOADILLA DEL MONTE MADRID 2814011 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 CNO.ESPINAR, S / N-SOTO DEL DUQUE, 9 ALGETE MADRID 2867026 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 SOTO REAL / FITL1 – REC. SUBT MIRAFLORES SIERRA / FITL1 SOTO DEL REAL MADRID 2867001 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 POZUELO-FITL POZUELO DE ALARCON MADRID 2810106 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MADRID / FITL19940 MADRID MADRID 2810108 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 PEÑAS ALBAS PEÑAS ALBAS MADRID 2861012 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MADRID / FITL15112 MADRID MADRID 2810141 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 LEGANES / FITL264 LEGANES MADRID 2810282 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 PINTO / FITL PINTO MADRID 2813003 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 VILLALBILLA / FITL VILLALBILLA MADRID 2861019 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 TORRELODONES / FITL12 TORRELODONES MADRID 2865023 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MADRID PTRO 29303 – AV ANDES MADRID MADRID 2810104 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ARGANDA / FITL – PTRO IN RITI ARGANDA MADRID 2863023 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 PTRO NUM. 0333-FITL ALCOBENDAS MADRID 2811009 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 RIVAS VACIAMADRID / FITL – RIVAS / FITL RIVAS DE VACIAMADRID MADRID 2815008 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 VILLALBILLA / FITL VILLALBILLA MADRID 2861021 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 VILLANUEVA CAÑADA-RAYA / FITL17 VILLANUEVA DE LA CAÑADA-RAYA MADRID 2869035 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 BUSTARVIEJO / FITL BUSTARVIEJO MADRID 2867028 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MADRID / FITL17824 MADRID MADRID 2810103 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 REC. SUBT ARROYOMOLINOS (M) / FITL7 ARROYOMOLINOS MADRID 2812034 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 PARLA / FITL71 PARLA MADRID 2812027 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MAJADAHONDA / FITL76 MAJADAHONDA MADRID 2814008 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 SOURCE EL ASH SOURCE OF ASH MADRID 2811007 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 REC. SUBT GETAFE / FITL69 GETAFE MADRID 2812022 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 PAU LAS TABLAS PLOT C-23 MADRID MADRID 2810102 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ARANJUEZ / FITL36 ARANJUEZ MADRID 2862015 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 SESEÑA / FITL19 SESEÑA MADRID 2862016 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 LEGANES / FITL77 LEGANES MADRID 2812023 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 REC. SUBT LEGANES / FITL93 LEGANES MADRID 2812026 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 REC. SUBT LEGANES / FITL54 LEGANES MADRID 2812025 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 PARACUELLOS JARAMA / FITL39 TORREJON DE ARDOZ MADRID 2815009 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 QUIJORNA EB TSM – 2800086 QUIJORNA MADRID 2869007 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 PINTO / AIMAYR PINTO MADRID 2813002 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 POZUELO REY / FITL1 POZUELO DEL REY MADRID 2863007 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 BATRES / FITL3 BATRES MADRID 2869025 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 CASARRUBIOS MONTE / FITL3 CASARRUBIOS DEL MONTE MADRID 2869028 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 WERE. (M) / FITL – LEGANES / FITL FUENLABRADA MADRID 2812024 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 BATRES FITL 4 – 5 – 6 BATRES MADRID 2869032 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MADRID / FITL17841 MADRID MADRID 2810203 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 M-FOUR WINDS MICRO5 TSM 280795 MADRID MADRID 2810111 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 FUENLABR./FITL191 FUENLABRADA MADRID 2812036 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 RTDA ALFONSO XIII -S / N PARC.31 SEC ALCALA DE HENARES MADRID 2861026 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 SIERRA YEGUAS PTRO1 MUXF. WHEELS SIERRA DE YEGUAS MALAGA 2961033 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MA / AURORA MALAGA MALAGA 2910014 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 URB. LA ZAGALETA BENAHAVIS MALAGA 2963021 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 VILLANUEVA ROSARIO VILLANUEVA DEL ROSARIO MALAGA 2961024 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ARDALES ARDALES MALAGA 2962004 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ALMARGEN ALMARGEN MALAGA 2964001 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIN TORRELITORAL SEA TOWER MALAGA 2965037 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MACHARAVIAYA _ CENTRAL Y MUXFIN MACHARAVIAYA MALAGA 2915002 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ERDO / TRO Nº1 – 2 (METROVACESA) ESPINARDO MURCIA 3010023 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 LORQUI / POLYGON LORQUI MURCIA 3062010 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ALAMO HACIENDA SOURCE ALAMO MURCIA 3021016 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 FUNES / LITESPAN 1 FUNES NAVARRE 3169021 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ESGOS ESGOS OURENSE 3212002 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 VILLALOBON VILLALOBON PALENCIA 3410004 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 SOURCES VALDEPERO SOURCES OF VALDEPERO PALENCIA 3412005 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 S.ANTONIÑO SAN ANTONIÑO PONTEVEDRA 3612003 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 THE PRIS LITESPAN-1540 TACORONTE SC TENERIFE 3812001 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 Abbes Abbes SC TENERIFE 3861027 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 PLAIN CAMEL PTRO GUINCHO, THE SC TENERIFE 3861041 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MARKET I STA. CRUZ DE TENERIFE SC TENERIFE 3810026 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 TAIBIQUE TAIBIQUE SC TENERIFE 3868002 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 THE WARDROBE PEACH J CROSS PORT SC TENERIFE 3864018 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 SEA TABLE CABINET J TACORONTE SC TENERIFE 3812008 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 GARDEN OF THE VALLEY CLOSET J REALEJOS, THE SC TENERIFE 3864008 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 RADBLUE RADAZUL (ROSARY) SC TENERIFE 3810012 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 CARRASCAL / VIEWPOINT CARRASCAL DE BARREGAS SALAMANCA 3710020 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 THE SOURCES ALDEATEJADA SALAMANCA 3713011 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 THREE HOUSES THREE HOUSES SEGOVIA 4010008 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 S.CRISTOBAL SEGOVIA SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA SEGOVIA 4010006 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 THREE HOUSES / CONSTITUTION THREE HOUSES SEGOVIA 4010015 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 TORRECABALLEROS TORRECABALLEROS SEGOVIA 4011004 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 HONTANARES ERESMA / RIO HONTANARES OF ERESMA SEGOVIA 4014002 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 TIZNEROS TIZNEROS SEGOVIA 4011003 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIN / SANLUCAR M./CAMINO REAL SANLUCAR LA MAYOR SEVILLE 4115014 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIX LEBRIJA SEVILLE 4170021 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIN SECADERO GUTIERREZ SAN JOSE DE LA RINCONADA SEVILLE 4112015 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIN INTEMPER BERMEJALES MZN.7-8 SEVILLE SEVILLE 4110025 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIN GALIA PUERTO SEVILLE SEVILLE 4110004 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIN ARGENTUM SALTERS SEVILLE 4115013 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIN POL. CITEC GELVES SEVILLE 4113011 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIN COTTON PADS HEADS OF SAN JUAN SEVILLE 4170008 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIN P.EMPR. TOURNAMENT / TOWER 1 SEVILLE SEVILLE 4110100 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIN PI MATALLANA LORA DEL RIO SEVILLE 4166005 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIN PAJANOSAS PAJANOSAS, THE SEVILLE 4112012 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 CORIPE CORIPE SEVILLE 4167002 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ROSELL ROSELL TARRAGONA 4361018 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 BAT BAT TARRAGONA 4363002 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUXFIN C / CARMEN COUNTY CEDILLO TOLEDO 4562028 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ILLESCAS MUXFIN SEÑORIA – SAN LORENZO – PI BOADILLA ILLESCAS TOLEDO 4562026 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ILLE / URB.MORATALAZ FASTLINK ILLESCAS TOLEDO 4562022 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 SUGAR TOLEDO TOLEDO 4510003 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 OCAÑA MUXFIN C / TOLEDO OCAÑA TOLEDO 4565015 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ARGES ARGES TOLEDO 4513001 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 NAMBROCA NAMBROCA TOLEDO 4512002 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 CABINET R AV. IRELAND, 19 (BASEMENT TOLEDO TOLEDO 4510004 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 YEBENES (AVE LOS YÉBENES TSM 45001 YEBENES, THE TOLEDO 4564002 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ALFINACH URB. THE MONASTERIES ALFINACH VALENCIA 4613008 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 PATERNA / TECHNOLOGY PARK PATERNAL VALENCIA 4614007 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ALCUBLAS ALCUBLAS VALENCIA 4669001 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 JALANCE JALANCE VALENCIA 4662002 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 TWO WATERS TWO WATERS VALENCIA 4664006 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MONTABERNER MONTABERNER VALENCIA 4668022 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 FONTANARES FONTANARES VALENCIA 4668012 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 BUGARRA BUGARRA VALENCIA 4669021 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 FAVARA CENTRAL TELEPHONE FAVARA VALENCIA 4673010 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 CAMPORROBLES CAMPORROBLES VALENCIA 4674001 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 BARXETA BARXETA VALENCIA 4668003 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 FUENTERROBLES FUENTERROBLES VALENCIA 4674004 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 MUCIENTS MUCIENTS VALLADOLID 4712005 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ISCAR / P.CAÑADAS LLOSA ISCAR VALLADOLID 4763010 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 Stilt Stilt VALLADOLID 4714002 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 OLMEDO / PI CAVIEDES OLMEDO VALLADOLID 4763011 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ALDEAM.S.MARTIN / MEDULAS ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN VALLADOLID 4713016 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 VD / ZAMBRANA VALLADOLID VALLADOLID 4710001 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 VD / CARRASCAL POL. S.CRISTOBAL VALLADOLID VALLADOLID 4710014 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 BOECILLO PARK CT TSM-4700084 BOECILLO PQ.TEC.ARROYADAS, THE VALLADOLID 4713010 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 CISTERNIGA / ELM CISTERNIGA VALLADOLID 4710019 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ALDEAM.S.MARTIN / CUBERA ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN VALLADOLID 4713011 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 VD / MIGUEL DELIBES VALLADOLID VALLADOLID 4710052 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ERLETXES CT GALDAKAO BISCAY 4810027 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 GUEÑES GÜEÑES BISCAY 4816002 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ZIERBENA ZIERBENA BISCAY 4814002 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 BAKIO BAKIO BISCAY 4861002 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 ZAMUDIO / P.TECNOL. ZAMUDIO BISCAY 4810026 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 BL / TORRE IBERDROLA BILBAO BISCAY 4810035 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 Z / MALPICA SARAGOSSA SARAGOSSA 5019024 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 Z / MERCAZARAGOZA SARAGOSSA SARAGOSSA 5019031 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 Z / PLAZA CC2 SARAGOSSA SARAGOSSA 5019037 2020-11-27 00:00:00 2021-05-27 00:00:00 BARCELONA-CLOT BARCELONA BARCELONA 810003 2021-02-03 00:00:00 2021-08-03 00:00:00 HERMOSILLA MADRID MADRID 2810001 2021-02-03 00:00:00 2021-08-03 00:00:00 PM-BORNE PALMA DE MALLORCA BALEARICS 710001 2021-04-05 00:00:00 2021-10-05 00:00:00 M / Almagro MADRID MADRID 2810034 2021-04-05 00:00:00 2021-10-05 00:00:00 Bi / Buenos Aires BILBAO BISCAY 4810001 2021-04-05 00:00:00 2021-10-05 00:00:00 BRIDGE BRIDGE ALAVA 110023 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 DURANA DURANA ALAVA 110005 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 MIÑANO CT TSM – 0100013 MIÑANO ALAVA 110008 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ARMINON ARMINON ALAVA 114001 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 GOPEGUI GOPEGUI ALAVA 112002 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 JUNDIZ / PADULETA CABINET U JUNDIZ ALAVA 110037 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 IZARRA IZARRA ALAVA 112004 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 VILLAN VALDEGOBIA VILLANUEVA DE VALDEGOVIA ALAVA 110025 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 POOR POOR ALAVA 114007 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 BENIALI BENIALI ALICANTE 367012 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 SANET AND NEGRALS SANET AND NEGRALS ALICANTE 367010 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 SALINAS (A) SALINAS ALICANTE 368007 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ALMERIMAR MUXFIN LAS ENTINAS ALMERIMAR ALMERIA 462014 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ALCOLEA (AL) ALCOLEA ALMERIA 464009 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 STOVE HORNILLO, THE AVILA 561011 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 SINGLE HOUSE SINGLE HOUSE AVILA 511005 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 GALLEGOS ALTAMIRA GALLEGOS DE ALTAMIRA AVILA 511008 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 MIRON, THE TSM – 0500203 MIRON, THE AVILA 565008 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 BALBARDA BALBARDA AVILA 566003 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 BELL TOWER BELL TOWER BADAJOZ 667002 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 OLIVE FRONTERA OLIVA DE LA FRONTERA BADAJOZ 671003 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ME / ES MIGJORN GRAN PROVISIONAL TSM MIGJORN GRAN BALEARICS 730005 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 FERRERIES FERRERIES BALEARICS 730002 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ROCA VALLES / CAN MESSEGUER ROCA DEL VALLES, LA BARCELONA 865017 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 VADOCONDES VADOCONDES BURGOS 961024 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 MIRANDA EBRO / ORON (THE CRUISE) MIRANDA DE EBRO BURGOS 966016 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 VILLALBILLA BURGOS VILLALBILLA DE BURGOS BURGOS 910007 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 VILLATORY VILLATORY BURGOS 910008 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ARANDA DUERO / CANARY ISLANDS DUERO’S ARANDA BURGOS 961045 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 REVILLARRUZ REVILLARRUZ BURGOS 911008 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 COTO TERMINALS TERMINAL BOARD CADIZ 1161011 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 SAN FERNANDO MUXFIN SAN FERNANDO CADIZ 1115004 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ZAHARA TUNES, MUX QUEBRANTANICHOS ZAHARA OF THE TUNES CADIZ 1162014 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ASTA TABLES ASTA TABLES CADIZ 1131009 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CASTELLAR CASTELLAR CADIZ 1122003 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ROTA MUXFIN BROKEN CADIZ 1114003 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 SKINS / MORTAR 2 CABINET J MORTAR (SKINS) CANTABRIA 3913001 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 HERAS HERAS CANTABRIA 3914002 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ENDOMENECH TOWER, MUXFIN-1 ENDOMENECH TOWER CASTELLON 1213015 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 SANDY CUTS SAND CUTS CASTELLON 1211004 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 VILANOVA ALCOLEA VILANOVA D ALCOLEA CASTELLON 1213010 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 GAIBIEL GAIBIEL CASTELLON 1264012 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 FIGUEROLES, CENTRAL TELEFONICA FIGUEROLES CASTELLON 1211005 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CERVERA MASTER CERVERA DEL MAESTRE CASTELLON 1265004 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CINCOTORRES CENTRAL TELEFONICA CINCTORRES CASTELLON 1263003 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CAUDIEL CAUDIEL CASTELLON 1264011 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 FORCALL FORCALL CASTELLON 1263004 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 BEJIS BEJIS CASTELLON 1264017 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CATI CATI CASTELLON 1265003 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 MONTIEL MONTIEL REAL CITY 1364017 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 PEDROCHE PEDROCHE CORDOVA 1469005 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 VICTORIA (CD) VICTORIA, LA CORDOVA 1461009 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 VISO VISO, THE CORDOVA 1469003 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CAÑETE TORRES CAÑETE DE LAS TORRES CORDOVA 1466003 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ALCARACEJOS ALCARACEJOS CORDOVA 1469012 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 TWO TOWERS TWO TOWERS CORDOVA 1469002 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 VALVERDE DE JUCAR VALVERDE DE JUCAR BASIN 1669009 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 AIGUAVIVA AIGUAVIVA GIRONA 1710005 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 HERNAN VALLE HERNAN VALLE 1 POMEGRANATE 1865042 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CACIN CACIN POMEGRANATE 1861012 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 STRIKE STRIKE POMEGRANATE 1865040 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ATARFE MUXFIN STATION ATARFE POMEGRANATE 1815004 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 MUXFIN / LAS MORAS CHURIANA DE LA VEGA POMEGRANATE 1813009 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 VIZNAR MUXFIN RAFAEL ALBERTI VIZNAR POMEGRANATE 1811004 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 PEÑUELAS PEÑUELAS POMEGRANATE 1815020 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ZAFARRAYA SALES ZAFARRAYA SALES POMEGRANATE 1861008 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 FONELAS FONELAS POMEGRANATE 1865011 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 FUENTEVAQUEROS FUENTEVAQUEROS POMEGRANATE 1815024 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ALGARINEJO ALGARINEJO POMEGRANATE 1868001 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 VELEZ BENAUDALLA VELEZ DE BENAUDALLA POMEGRANATE 1869020 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CABANILLAS MUXFIN CABC.QU4 URB. What CABANILLAS DEL CAMPO GUADALAJARA 1914003 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 AZUQUECA MUXFIN AZUVG02 URB. VALGR AZUQUECA DE HENARES GUADALAJARA 1911007 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CASAR MUXFIN CTLM.AR1 URB. ARENALE CASAR DE TALAMANCA, THE GUADALAJARA 1914011 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CHILOECHES MUXFIN CHIL.F02 POL. TO THE CHILOECHES GUADALAJARA 1911019 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 AZUQUECA DE HENARES_2 MUXFIN AZU.SA01 / 04 AZUQUECA DE HENARES GUADALAJARA 1911008 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CASTILLAS, L CASTILLAS, THE GUADALAJARA 1914009 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 SS / San Marcial SAINT SEBASTIAN GUIPUZCOA 2010001 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 SS / ZUATZU 1 SAINT SEBASTIAN GUIPUZCOA 2010015 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ELGETA ELGETA GUIPUZCOA 2065003 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CARTAYA MUXFIN CARTAYA HUELVA 2164014 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ALJARAQUE MUXFIN ALJARAQUE HUELVA 2113005 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CAMPOFRIO CAMPOFRIO HUELVA 2165005 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 VALDELARCO VALDELARCO HUELVA 2161013 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 PUNTA UMBRIA-MUXFIN LA MARINA PUNTA UMBRIA HUELVA 2113006 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ZUFRE ZUFRE HUELVA 2167007 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 MUXFIN VILLAFRIA PALOS DE LA FRONTERA HUELVA 2112010 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 GALAROZA GALAROZA HUELVA 2161004 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CORTECONCEPTION CORTECONCEPTION HUELVA 2161003 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ARROYOMOLINOS LEON ARROYOMOLINOS DE LEON HUELVA 2167008 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 MUXFIN MAZAGON INTEMPERIE MAZAGON HUELVA 2112009 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 MANCHA REAL MUXFINs SAU-5 / UE -9 ROYAL STAIN JAEN 2312007 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CAMPILLO RIO CAMPILLO DEL RIO JAEN 2365013 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 BURNED VILLAGE BURNED VILLAGE JAEN 2365001 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 SANTOS SALE SALE OF THE SAINT JAEN 2363008 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 BEGIJAR BEGIJAR JAEN 2367003 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ENCINA BATHROOMS ENCIANA BATHROOMS JAEN 2365004 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 STO.TOME (JN) SAINT TOME JAEN 2364005 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 GOAT STO.CRISTO STO.CRISTO GOAT JAEN 2311002 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 BEAUTIFUL VILLAGE BEAUTIFUL VILLAGE JAEN 2363009 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ORTOÑO (AMES) ORTOÑO (AMES) LA CORUÑA 1533005 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ARTEIXO-MONTEGOLF 2U ARTEIXO LA CORUÑA 1511010 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 SGO.COMPOSTELA / COSTA VELLA SANTIAGO DE COMPOSTELA LA CORUÑA 1530007 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 RIO POZO N. (NARON) RIO DOPOZO NORTH (NARON) LA CORUÑA 1520013 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 TREVIANA TREVIANA THE RIOJA 2664013 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 TUDELILLA TUDELILLA THE RIOJA 2663007 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 BADARAN BADARAN THE RIOJA 2665004 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 RIBAFRECHA RIBAFRECHA THE RIOJA 2611005 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ANGUIAN ANGUIAN THE RIOJA 2665003 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CRAG RISCO, THE LAS PALMAS 3561010 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 PUERTO ROSARIO-PTRO 09-ROSAVILA PUERTO DEL ROSARIO LAS PALMAS 3565027 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 FIRGAS-PTRO 001-SAU LA CRUZ FIRGAS LAS PALMAS 3511010 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ORZOLA ORZOLA LAS PALMAS 3563018 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 GC / SARDINA NORTH CT PORT OF SARDINA (GALDAR) LAS PALMAS 3561003 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 NEIGHBORHOOD NEIGHBORHOOD LAS PALMAS 3562007 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 STA.Mª ISLA SANTA MARIA DE LA ISLA LION 2462010 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ESTEBANEZ ESTEBANEZ DE LA CALZADA LION 2471012 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 STAS.MARTAS SANTAS MARTAS LION 2411004 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 PAL VALDUERNA PALACES OF VALDUERNA LION 2462006 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 SOTO VEGA SOTO DE LA VEGA LION 2462029 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 M / Santo Domingo MADRID MADRID 2810007 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 DISTRICT C – ROOM CAMPUS SUR 2 TSM MADRID MADRID 2810201 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 SAWS SAWS MADRID 2861011 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CASARRUBUELOS / FITL1 and 2 CASARRUBUELOS MADRID 2869029 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 DISTRICT C – NORTH 2 TSM – 2804641 MADRID MADRID 2810105 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 VALDEMORILLO / FITL8 VALDEMORILLO MADRID 2866015 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 OLMEDA FUENTES / FITL1 OLMEDA DE LAS FUENTES MADRID 2863020 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 VILLAR OLMO VILLAR DEL ELMO MADRID 2863017 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 PEDREZUELA PEDREZUELA MADRID 2867014 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 COSLADA / TRANSP. COSLADA MADRID 2815007 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ALCOBENDAS / FITL – S.SEBASTIAN REYES / FITL SAINT SEBASTIAN OF THE KINGS MADRID 2811010 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CORPA CORPA MADRID 2861023 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 VILLANUEVA DE PERALES VILLANUEVA DE PERALES MADRID 2869018 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 BOALO / EB BOALO, THE MADRID 2865007 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 VILLAMANTILLA / FITL VILLAMANTILLA MADRID 2869026 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 MUXFIN PTRO 38 NAVALCARNERO MADRID 2869030 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ALALPARDO ALALPARDO MADRID 2867023 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 MECO / FITL DUMB MADRID 2861018 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 COLLADO VILLALBA / FITL COLLADO VILLALBA MADRID 2865003 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 POZUELO-LA FINCA POZUELO DE ALARCON MADRID 2810074 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CARTAOJAL ANTEQUERA MALAGA 2961027 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 MA.CPNL.F0811PTRO MUXFIN SOTOCHICO MALAGA MALAGA 2910021 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 LOW CAVES LOW CAVES MALAGA 2961026 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 Humiliating Humiliating MALAGA 2961013 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CALF CAVES CALF CAVES MALAGA 2964005 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 OJEN PTRO 1 MUXFIN PASEO CASTILLO Hey MALAGA 2963024 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 SAYALONGA SAYALONGA MALAGA 2965011 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 TEBA TEBA MALAGA 2961017 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ERDO / JERONIMOS MUXFIN ESPINARDO MURCIA 3010024 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 TECHNOLOGICAL PARK F. ALAMO SOURCE ALAMO MURCIA 3021015 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CANADA CRUZ CAÑADA D / L CRUZ MURCIA 3063010 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 IMARCOAIN IMARCOAIN NAVARRE 3113006 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 PUEYO CT TSM – 3100058 PUEYO NAVARRE 3169019 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 PL / MARTA DOMINGUEZ PALENCIA PALENCIA 3410001 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 VG / GORXAL VIGO PONTEVEDRA 3620019 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 VG / MEIXOEIRO VIGO PONTEVEDRA 3620023 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 PTRO SANTIAGO DEL TEIDE SANTIAGO DEL TEIDE SC TENERIFE 3863003 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 PEDRO ALVAREZ PEDRO ALVARE SC TENERIFE 3810019 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 TEGUESTE LITESPAN TEGUESTE SC TENERIFE 3810027 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 MUXFIN HOSPITAL NORTE ICOD OF WINES SC TENERIFE 3863015 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 NAVALES / ARROYO MUXFIN NAVAL SALAMANCA 3711011 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 PARADINAS S.JUAN PARADINAS OF SAN JUAN SALAMANCA 3767012 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 FUENTERROBLE SALVATIERRA FUENTEROBLE SALVATIERRA SALAMANCA 3765010 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 VILLARES REINA / ECUADOR VILLARES DE LA REINA SALAMANCA 3710012 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ENCINILLAS ENCINILLAS SEGOVIA 4014006 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 SEPULVEDA SEPULVEDA SEGOVIA 4061021 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 VALVERDE MAJANO VALVERDE DEL MAJANO SEGOVIA 4014012 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 BORMUJOS / MUXFINs BORMUJOS SEVILLE 4115001 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ALANIS ALANIS SEVILLE 4164001 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CORONIL CORONIL, THE SEVILLE 4170001 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 REAL JARA REAL DE LA JARA SEVILLE 4162011 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CORRALES (S) CORRALES, THE SEVILLE 4168007 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 BOLLULLOS MITACION / PARK MITATION BUNS SEVILLE 4113013 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 MARINALEDA MARINALEDA SEVILLE 4168012 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 MARTIN JARA MARTIN DE LA JARA SEVILLE 4168013 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 SILVER ALMADEN ALMADEN DE LA PLATA SEVILLE 4162010 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 SWEET WATER SWEET WATER SEVILLE 4168001 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 S.NICOLAS PUERTO SAN NICOLAS DEL PUERTO SEVILLE 4164007 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 PEDROSO PEDROSO, THE SEVILLE 4164004 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 PALMAR TROYA PALMAR TROYA SEVILLE 4170019 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 SEVILLA / 5 MUXFINs SEVILLE SEVILLE 4110001 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 GUADALCANAL GUADALCANAL SEVILLE 4164005 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 GOLMAYO / CAMARETAS CEN.COM GOLMAYO SORIA 4210009 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 LITESP DSLAM PERAFORT S10 PERAFORT TARRAGONA 4310001 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 SANTA OLIVA SANTA OLIVA TARRAGONA 4368013 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 BURUJON BURUJON TOLEDO 4570004 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 TALAVERA REINA / TOHERRIERO TALAVERA OF THE QUEEN TOLEDO 4569019 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 BURGUILLOS TOLEDO TOLEDO BURGUILLOS TOLEDO 4514002 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CABAÑAS SAGRA CABAÑAS DE LA SAGRA TOLEDO 4511003 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 STEP STEP TOLEDO 4570008 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CALERA AND SHUTS CALERA AND SHUTS TOLEDO 4569004 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 COBEJA COBEJA TOLEDO 4562004 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 V / Ribera VALENCIA VALENCIA 4610013 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CALICANTO / S.PERENCHIZA CALICANTO VALENCIA 4615007 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 FIELD ARCIS PTRO-4 MUXFIN ARCIS FIELD VALENCIA 4671013 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ISIDROS ISIDROS, THE VALENCIA 4671006 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 TOUS TOUS VALENCIA 4661017 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 SINARCAS SINARCAS VALENCIA 4674010 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 Dukes DUQUES, THE VALENCIA 4671005 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CHERA CHERA (VALENCIA) VALENCIA 4671002 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 TSM SOURCE CAUDETE – 4600613 CAUDETE OF THE SOURCES VALENCIA 4674016 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 PEDRONS PEDRONES, THE VALENCIA 4671012 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 YATOVA MUXFIN YATOVA VALENCIA 4664016 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ADZANETA ALBAIDA ADZANETA OF ALBAIDA VALENCIA 4670001 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 SUMACARCER MUXFIN SUMACARCER VALENCIA 4661019 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 PALLAS CUTS PALLAS CUTS VALENCIA 4664003 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 TITAGUAS TITAGUAS VALENCIA 4666005 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 SEVEN WATERS SEVEN WATERS VALENCIA 4671010 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CHELLA CHELLA VALENCIA 4668009 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CARCER CARCER VALENCIA 4661010 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 SANTIAGO ARROYO.ARM-U SANTIAGO DEL ARROYO VALLADOLID 4765005 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 VILLAMARCIEL VILLAMARCIEL VALLADOLID 4766014 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 DUERO FISHING DUERO FISHING VALLADOLID 4764005 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 VILLAGOMEZ N VILLAGOMEZ THE NEW VALLADOLID 4767011 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 HINIESTA, THE HINIESTA, THE ZAMORA 4913006 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CASASECA CHANAS CASASECA DE LAS CHANAS ZAMORA 4912015 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CASTROGONZALO CASTROGONZALO ZAMORA 4968009 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 NAVIANOS VALVERDE NAVIANOS DE VALVERDE ZAMORA 4962036 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 BRETOCINO BRETOCINO ZAMORA 4962040 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 FRIERA VALVERDE FRIERA DE VALVERDE ZAMORA 4962043 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 CHIPRANA CHIPRANA SARAGOSSA 5067006 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 Z / PEÑAFLOR SARAGOSSA SARAGOSSA 5019011 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 ALFAJARIN ALFAJARIN SARAGOSSA 5012001 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 DO NOT GO DO NOT GO SARAGOSSA 5075006 2021-04-29 00:00:00 2021-10-29 00:00:00 B / Sagrera BARCELONA BARCELONA 810008 2021-05-31 00:00:00 2021-11-30 00:00:00 M / Castellana MADRID MADRID 2810049 2021-05-31 00:00:00 2021-11-30 00:00:00 A / Pla ALICANTE ALICANTE 310006 2021-06-15 00:00:00 2021-12-15 00:00:00 SS / Gros SAINT SEBASTIAN GUIPUZCOA 2010011 2021-06-15 00:00:00 2021-12-15 00:00:00 M / Velazquez MADRID MADRID 2810022 2021-06-15 00:00:00 2021-12-15 00:00:00

The updated list of all ADSL exchanges that are confirmed to close later, between 2022 and 2026, is as follows: