Las 15 mejores ideas de proyectos que hemos encontrado hechas con Raspberry Pi

La Raspberry Pi ha sido la semilla de toda una “revolución maker“, y aunque originalmente este miniPC fue concebido como una solución orientada a entornos educativos, sus posibilidades y prestaciones pronto han logrado convertirlas en base de todo tipo de proyectos hardware, a cual más original.

Aunque hay literalmente cientos de ideas que todo tipo de creadores han logrado hacer realidad gracias a estos dispositivos, hemos querido hacer una lista con 15 de las ideas para la Raspberry Pi que más nos han gustado. Como en cualquier lista, lo importante es que esta es tan solo una muestra de lo que es posible lograr: si conocéis proyectos destacables, estáis más que invitados a comentar para descubrírnoslos a todos.

Una consola retro que invita a la nostalgia

Recuperar el encanto de los grandes clásicos de la historia de los videojuegos es desde hace tiempo posible gracias a proyectos que aprovechan las prestaciones de la Raspberry Pi para este propósito.

Desarrollos como RetroPie o EmulationStation van precisamente orientadas a este propósito, pero hay proyectos aún más específicos que combinan ese apartado software con el hardware.

Uno de ellos es este de este desarrollador llamado Philip Burgess que combina la Raspberry Pi con una distribución Raspbian y la instalación de varios emuladores -la estrella es MAME4ALL- con un joystick y dos botones de máquina recreativa que permitirán conectar esta miniconsola portátil a cualquier monitor o televisor un poco más “pintón”, podéis. Claro que sí.

A escanear en 3D

Este proyecto es especialmente ambicioso y sobre todo costoso, pero la revolución de las impresoras 3D es cada vez más patente y podremos usar las Raspberry Pi como un singular medio de escanear objetos en 3 dimensiones para luego poder imprimirlos en este tipo de dispositivos. El proyecto hace uso de 40 Raspberry Pis con 40 Pi Cameras, además de 40 tarjetas SD y 1 fuente de alimentación de 60A y 5V para dar corriente a todas las RPi.

En realidad, explica el autor del proyecto, no son necesarias las 40 RPi, pero si utilizáis más cámaras el resultado del escaneo será más preciso. El tamaño del proyecto es especialmente destacable -es posible escanear a cualquier persona, por ejemplo, como demuestra el autor, y necesitaremos un armazón con una estructura de madera en el que iremos colocando las RPi con las cámaras para obtener los sorprendentes resultados finales. Y si necesitáis una impresora 3D en la que la RPi tenga un papel protagonista, aquí tenéis la iBox Nano.

Usar este miniPC como un miniPC, precisamente

Las Raspberry Pi originales y las Raspberry Pi 2 ofrecían prestaciones suficientes para todo tipo de pequeños proyectos, pero sus recursos hardware eran modestos para ámbitos algo más exigentes. Con la Raspberry Pi 3 y sobre todo con la Raspberry Pi 4 la cosa ha cambiado, y eso permite usar estos últimos modelos como ordenador de sobremesa de forma más que aceptable.

Nosotros mismos comprobamos las virtudes de un equipo de este tipo con la RPi 2 y ya entonces notamos que podría ser válida para ciertos usos ligeros. Con las recientes Raspberry Pi 4 las opciones son mucho más amplias, y lo demuestra la fantástica Raspberry Pi 400 que adopta el formato de PC dentro de un teclado (como los viejos Spectrum) y permite trabajar de forma sorprendentemente fluida.

Un perfecto Media Center en tu salón

Es inevitable mencionar la que probablemente es la orientación más popular entre los usuarios “convencionales” de la Raspberry Pi. Convertir este miniPC en nuestro particular servidor/reproductor de contenidos multimedia se ha vuelto algo tan frecuente que existen todo tipo de proyectos que refuerzan esta oferta. Hay diversas propuestas software (OpenELEC, Xbian y OSMC son claros destacados y aprovechan todos la potencia de Kodi/XBMC), pero también hay todo tipo de guías para sacarle todo el partido a esta función.

Montar un pequeño HTPC o Media Center basado en las Raspberry Pi es realmente sencillo -hay montones de recursos como este para conseguirlo-, y podemos potenciar esa capacidad con algún que otro elemento hardware adicional como pequeños módulos hardware para añadir salidas ópticas y S/PDIF si queremos ir un pasito más allá, por ejemplo.

Hasta el infinito y más allá con Pi in the Sky

Dave Akerman es un usuario que se ha hecho famoso en la comunidad de creadores de proyectos realizados con las Raspberry Pi por su particular objetivo: mandar la RPi al espacio. Lleva haciéndolo desde 2012, y ha perfeccionado este tipo de proyecto que ahora es accesible a casi cualquier usuario con un mínimo de interés y, eso sí, una modesta cantidad de dinero para el equipamiento adicional.

El resultado puede ser impresionante en todos los ámbitos -incluido, por supuesto, el educativo- y a la RPi convencional se le suma un módulo que incluye una antena GPS, una antena especial para ampliar la recepción, y una serie de baterías para mantener la RPi alimentada el máximo tiempo posible mientras está conectada a los globos especialmente diseñados para llevar a nuestras RPis a las alturas. El programa RPi in The Sky se han convertido en un clásico, y hay multitud de recursos para poner estos miniPCs en órbita. Ya existen proyectos especiales para proteger la Raspberry Pi de cara a su particular viaje espacial.

Lightberry, ambientación LED casera

El sistema de iluminación Ambilight de Philips es uno de sus claros valores añadidos en televisores, y esa ambientación que proporciona puede ser emulada por las Raspberry Pi y un conjunto de LEDs a través de un proceso relativamente sencillo que cualquiera puede poner en marcha. El proyecto Lightberry pone en nuestras manos todo lo necesario para lograr un efecto espectacular al disfrutar de la televisión.

En EuroXliveSmart Home pusieron en marcha el proyecto gracias a los kits que los creadores de la iniciativa ofrecen en su tienda online -las luces cuestan entre 67 y 92 euros- y que hacen mucho más fácil todo el proceso. El resultado, como puede verse en el vídeo, es realmente destacable y puede aportar esa otra dimensión a nuestra reproducción de contenidos.

Un móvil basado en una Raspberry Pi

No todos los proyectos tienen como resultado un abaratamiento de costes importante respecto a soluciones comerciales, pero es que en muchos casos el objetivo no es ese, sino demostrar de lo que puede ser capaz este miniPC. Es el caso de PiPhone, un proyecto de un desarrollador llamado David Hunt que unió la Raspberry Pi con una pantalla táctil de AdaFruit y un módulo GSM/GPRS que permite realizar y recibir llamadas a través de este singular miniPC. No es el único proyecto en este sentido, pero desde luego el resultado es sorprendente.

El PiPhone no puede competir con los smartphones actuales, pero puede ser una idea interesante para experimentar con este tipo de dispositivos de comunicación sin estar sujeto a las restricciones hardware y software de los fabricantes tradicionales. El diseño es tosco y el coste final ronda los 160 dólares, pero ojo, porque seguro que esto es mucho más divertido para muchos usuarios, ¿a que sí?

Un estación meteorológica de lo más precisa

La Raspberry Pi también ha permitido servir como centro de gestión de todo tipo de sensores, y entre ellos están aquellos que pueden situarla como centro de nuestra particular estación meteorológica. La información recogida por la RPi puede luego ser mostrada en todo tipo de dispositivos como una sencilla pantalla.

El proyecto de estación meteorológica —hay otros de los que hablaban en la Fundación RPi— ha generado mucho interés por parte de emprendedores que ahora incluso comercializan modelos ya preparados como AirPi para actuar de esta forma y mostrar todo tipo de información: temperatura, humedad, presión del aire, niveles de luz y radiación ultravioleta, niveles de monóxido de carbono o de dióxido de nitrógeno, etc, y todo ello para luego ser compartido con nuestros dispositivos en muchos terrenos.

De este modo podremos montar servidores web, servidores de correo, un servidor de descargas BitTorrent, servidores DLNA para contenidos en nuestra red de área local, y otras muchas opciones. Especialmente interesante nos parece su puesta en marcha como servidor de anonimato a través de Tor. Tratar de esconder lo que hacemos en Internet cada vez parece más importante a la vista de los esfuerzos de las agencias de inteligencia por espiar todo lo que hacemos. Incluso tenéis kits que precisamente están enfocados a esta tarea, y Onion Pi es uno de los más conocidos.

Una emisora FM a tu alcance

Si queremos convertirnos en pequeños DJs y que las radios cercanas reciban la señal que emitimos podemos utilizar nuestra Raspberry Pi como una emisora FM con un sencillo cable que actúa de antena y un script en Python que permite ejecutar la reproducción de audio incluso sin tener que acceder a la consola de comandos y con un soporte de la mayor parte de formatos actuales sin problemas.

Es necesario tener en cuenta que aunque podremos emitir en frecuencias que van de 1 MHz a 250 MHz lo ideal es emitir en frecuencias FM estándar (de los 87.5 MHz a los 108.0 MHz) y hacerlo además respetando las emisiones de aquellas emisoras oficiales con licencia. Como experimento, desde luego, resulta genial para montarnos una fiesta particular en el que la música la pongamos nosotros sin problemas.

Controla la alimentación de tu mascota mientras estás fuera

Ahora que las vacaciones se acercan llega el dilema de qué hacer con las mascotas, y a menudo hay situaciones en las que es necesario dejarlas en casa al cuidado de algún vecino o familiar que vaya a alimentarlos y sacarlos de cuando en cuando. En el primer caso, no obstante, las Raspberry Pi nos pueden ayudar al situarse como sistemas de gestión de la alimentación de estas mascotas.

Es lo que hizo un desarrollador llamado David Bryan que es conocido por su Power Cat Feeder, un sistema que permite que pueda alimentar a sus gatos sin problemas cuando se va unos días de casa. El sistema cuenta con un gran depósito y un sistema mecánico controlado por la Raspberry Pi para ir ofreciendo las dosis de comida adecuada en cada momento. Siempre podremos añadir otros elementos a este singular proyecto como unas cámaras de videovigilancia controladas también -como no- por la RPi para tener acceso a lo que ocurre en nuestro hogar en cada momento.

Recuperando el encanto de las Gameboy

El entretenimiento puro que ofrece una consola portátil como la vieja Gameboy es indiscutible, y las Raspberry Pi han permitido recuperar el encanto de estas consolas con proyectos como Super Pi Boy, que permiten reaprovechar las carcasas de estas consolas para reconvertirlas en dispositivos más potentes y más divertidos.

Lo mismo ocurre con PiGRRL y su versión mini, que también ofrecen esa capacidad y que también recuperan el encanto de estas consolas pudiendo también conectarlas a mandos clásicos de la SNES para poder disfrutar no solo de ROMs de la GameBoy, sino de otras consolas o del emulador MAME en esa pequeña pantalla.

Aprender a programar, entre sus muchas orientaciones educativas

Era también inevitable mencionar la que es la orientación original de las Raspberry Pi: la educación. Estos proyectos desde luego sirven para aprender nuevas formas de aprovechar la Raspberry Pi, pero entre sus opciones nativas está ese aprovechamiento como herramienta de aprendizaje de lenguajes de programación.

Hay todo tipo de opciones en este sentido, pero sin duda una de las más conocidas para las Raspberry Pi es Scratch, un lenguaje de programación destinado a los más pequeños que ayuda a comprender las bases de este tipo de enseñanza y que se ha convertido en un referente en este tipo de dispositivos. En Coursera tenéis un curso disponible, por ejemplo.

Una cámara de seguridad con reconocimiento facial

Si tenéis una Raspberry Pi con un módulo de cámara, podréis combinar la potencia de ambos dispositivos para crear una cámara de videovigilancia casera pero muy funcional.

Para el proyecto se hacen uso de servicios como Amazon AWS y Twilio, además del lenguaje Python para controlar el envío de alertas de texto, imágenes y vídeo a nuestros dispositivos de forma que podamos controlar en todo momento localizaciones en las que hayamos instalado esta singular cámara.

Tu pequeña máquina de hacking portátil

Si estás indagando en el ámbito de la ciberseguridad atento, porque la Raspberry Pi se puede convertir en una poderosa aliada para aprender una disciplina cada vez más demandada (y más útil).

En este caso es obligatorio contar con una minipantalla LCD en la que veremos el resultado de los comandos que vamos usando. La distribución Linux que nos acerca a esta opción es Kali Linux, que funciona perfectamente en las RPi y que permitirá hacer pentesting y a formarnos en temas de hacking ético.

Como en el caso del uso como PC, contar con una de las últimas Raspberry Pi 4 hace que todo gane en fluidez y potencia.

