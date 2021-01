The optical fiber of Sky WiFi arrives in 1500 Italian cities and municipalities: the complete list

- Advertisement -

As widely announced during the Sky WiFi presentation press conference, Comcast’s pay TV has extended the availability of FTTC fiber in 1500 municipalities and cities of our country.

Overall, therefore, the connectivity option based on the FTTC infrastructure able to offer speeds of up to 200 Gbps, it covers a wide range of cities, after last year, coverage was only guaranteed in cities where Open Fiber’s FTTH network up to 1 Gbps is available.

Below is the complete list, while for all the details we refer you to our test of Sky WiFi.

Lombardy: Milan, Brescia, Sondrio, Monza and Brianza, Varese, Pavia, Bergamo, Cremona, Mantua, Lecco, Lodi, Como, Rho, Pero, Bresso, Buccinasco, Busto Arsizio, Abbiategrasso, Arese, Brugherio, Seregno, Assago, Pioltello, Bollate, Basiglio, Paderno Dugnano, Cantù, Cernusco sul Naviglio, Trezzano sul Naviglio, Cologno Monzese, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Cormano, Cornaredo, Corsico, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Settimo Milanese , Sesto San Giovanni, Opera, Peschiera Borromeo, Limbiate, Crema, Desenzano del Garda, Desio, Gallarate, Legnano, Lissone, Saronno, Treviglio, Vimodrone, Segrate, Vigevano, Vimercate, Voghera.

Tuscany: Florence, Carrara, Cecina, Arezzo, Livorno, Empoli, Pisa, Lucca, Prato, Massa, Grosseto, Viareggio, Montecatini-Terme, Pistoia, Poggibonsi, Sesto Fiorentino, Pontedera, Siena, Capannori, Scandicci, Calenzano, Campi Bisenzio, Signa , Lastra a Signa.

Lazio: Rome, Civitavecchia, Latina, Anzio, Aprilia, Rieti, Pomezia, Fiumicino, Frosinone, Cassino, Viterbo, Guidonia Montecelio, Tivoli, Velletri.

Campania: Naples, Salerno, Avellino, Caserta, Benevento, Portici, Acerra, Aversa, Casoria, Marcianise, Giugliano, Nola, Pozzuoli, Cava de ‘Tirreni, Castellammare di Stabia, Battipaglia, Torre del Greco, San Giorgio a Cremano, Villaricca, Marano of Naples, Melito of Naples, Mugnano of Naples.

Emilia Romagna: Bologna, Parma, Reggio nell’Emilia, Ferrara, Modena, Piacenza, Imola, Forlì, Ravenna, Cento, Cervia, Cesena, Faenza, Formigine, Riccione, Rimini, Carpi, Sassuolo, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore Castenaso, San Lazzaro by Savena.

Veneto: Venice, Padua, Treviso, Verona, Rovigo, Arzignano, Bassano del Grappa, Thiene, Belluno, Castelfranco Veneto, Conegliano, Jesolo, Montebelluna, Portogruaro, Vicenza, Villafranca di Verona, Vittorio Veneto, Schio, San Donà Di Piave.

Friuli Venezia Giulia: Trieste, Udine, Gorizia, Monfalcone, Pordenone, Gemona del Friuli.

Piedmont: Turin, Cuneo, Alessandria, Asti, Alba, Biella, Vercelli, Verbania, Tortona, Bra, Ivrea, Novara, Novi Ligure, Rivoli, Beinasco, Chieri, Collegno, Venaria Reale, Moncalieri, Settimo Torinese, Grugliasco, Nichelino, Orbassano. Liguria: Genoa, Chiavari, Savona, Imperia, Sanremo, La Spezia.

Marche: Macerata, Ascoli Piceno, Ancona, Fabriano, Civitanova Marche, Fano, Fermo, Jesi, Osimo, San Benedetto del Tronto, Pesaro, Senigallia.

Sicily: Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Gela, Ragusa, Syracuse, Acireale, Mazara del Vallo, Vittoria, Alcamo, Marsala, Modica, Bagheria.

Calabria: Reggio di Calabria, Catanzaro, Cosenza, Rende.

Puglia: Bari, Foggia, Brindisi, Barletta, Taranto, Lecce, Trani, Corato, Altamura, Bisceglie, Andria, Martina Franca, Monopoli, San Severo, Manfredonia, Bitonto, Modugno, Molfetta.

Trentino Alto Adige: Trento, Bolzano, Rovereto.

Val d’Aosta: Aosta.

Sardinia: Cagliari, Nuoro, Sassari, Olbia, Carbonia, Oristano, Quartu Sant’Elena, Sestu, Quartucciu, Selargius, Capoterra, Assemini.

Molise: Campobasso, Termoli.

Umbria: Perugia, Foligno, Terni.

Abruzzo: L’Aquila, Pescara, Teramo, Chieti, Vasto, Francavilla al Mare, Lanciano, Montesilvano.

Basilicata: Matera, Potenza.